L’arte del freddo si evolve: a marzo, a Modica, il Workshop sull’evoluzione del Gelato Artigianale

Modica, 16 Gennaio 2026 – Il mondo della gelateria artigianale è in costante mutamento, spinto dalla ricerca tecnologica e dalle nuove esigenze dei consumatori. Per rispondere a queste sfide, IFA, in collaborazione con la prestigiosa ScuolaGelato 2.0 Perrucci, presenta un evento formativo di alto profilo: il Workshop sull’evoluzione del Gelato Artigianale.

L’appuntamento è fissato dal 2 al 5 marzo 2026 presso la sede di IFA Arredamenti, in Contrada Beneventano Aguglie a Modica.

Il workshop si propone di esplorare le “nuove frontiere” del settore, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per innovare la propria produzione. Tra i temi principali trattati dai docenti figurano: il focus sul bilanciamento informatico, fondamentale per ottenere strutture perfette e costanti; l’approfondimento sulla “linea Benessere”, pensata per un mercato sempre più attento alla salute e alle intolleranze, e la presentazione di nuovi format di vendita; una sessione speciale dedicata al “Cioccolato CerMò”, per scoprire segreti e applicazioni di un prodotto d’eccellenza.

A guidare i corsisti in questo percorso formativo saranno tre nomi di spicco del panorama professionale, i docenti Luigi Perrucci, Giorgio Barone e Matteo Barone, esperti capaci di coniugare la maestria artigianale con le più moderne tecniche di laboratorio.

Le iscrizioni sono aperte, ma è importante sottolineare che il corso è a numero chiuso e potrebbe subire variazioni qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti.

Per ricevere maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di adesione, è possibile contattare:

IFA Arredamenti: 0932/771906

Prof. Barone: 339-5863324

ScuolaGelato 2.0: 389-0333307

Un’occasione imperdibile per i professionisti che desiderano elevare la qualità del proprio gelato e restare competitivi in un mercato in continua trasformazione.

