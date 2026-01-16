Promozione. Trasferta insidiosa per il Santa Croce Calcio, si va a Priolo

La terza giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione, vedrà il Santa Croce calcio impegnato nella tana della capolista FC Priolo.

Trasferta impegnativa per gli uomini di mister Fabio Campanaro che dopo la sconfitta di Caltagirone e il pareggio casalingo contro il Serradifalco, sono chiamati ad arginare gli aretusei che conducono la classifica del girone D in solitario.

L’allenatore biancazzurro per la gara di domenica avrà la coperta un po corta, per via delle squalifiche rimediate domenica scorsa e per i tanti infortunati che lunedì hanno marcato visita.

Campanaro dovrà fare quindi di necessità virtù e prelevare qualche ragazzo della juniores per schierarlo in panchina.

Ci sarà però il rientro di Arafa Wally che ha scontato il turno di squalifica, ma per il resto se ne saprà qualcosa nell’allenamento di rifinitura, nel caso qualche giocatore riuscisse a recuperare.

La gara si giocherà allo stadio “Simoncini” a Belvedere Città Giardino e avrà inizio alle ore 14.30.

A dirigere l’incontro sarà il signor Pierluigi Flore a della sezione arbitrale di Messina che sarà collaborato dai signori Interi e Venuti sempre della sezione di Messina.

