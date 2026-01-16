La mezzosoprano modicana Salvina Maesano al Teatro Curci di Barletta

Barletta, 16 Gennaio 2026 – Salvina Maesano, straordinaria voce del panorama internazionale del canto, talento modicano, è stata protagonista del concerto di fine dicembre al Teatro Curci di Barletta, con produzione RAI. Il concerto è stato realizzato nello splendido teatro pugliese e già dal suo titolo ‘Pace sulla Terra, Musica nel Cuore’, ha voluto incastonarsi nei messaggi di un periodo che ha richiamato il mondo, anche attraverso la musica e il bel canto, su temi di grande sensibilizzazione. Con protagonista Salvina Maesano, mezzosoprano, cantante lirica e compositrice, nata a Siracusa e che oggi vive a Roma. Una Produzione RAI – attualmente disponibile sulla piattaforma Raiplay al link https://www.raiplay.it/program mi/concertodisantostefano2025 – in una serata condotta da Massimo Massari e Arianna Ciampoli, con la partecipazione dal parterre di Michela Persico, regia di Antonio Centomani. Con lei, si sono esibiti gli International Gospel Italian Singers, direzione musicale affidata al Maestro Francesco Finizio e l’Orchestra giovanile pugliese. Ospiti d’eccezione il pianista jazz internazionale Raphael Gualazzi, la meravigliosa voce di Simona Molinari, il tenore Giuseppe Ranzani, il cantautore Tony Bungaro, il sassofonista Marco Zurzolo accompagnato al pianoforte dal pianista Pasquale Cirillo. “Ringrazio la Produzione RAI per un evento dedicato alla pace e alla condivisione – ha detto Salvina Maesano – cui ho dedicato due sacre armonie in un’occasione carica di umanità per il nostro Paese. Ringrazio Barletta, gli spettatori, pubblico caloroso, che in questo splendido teatro, mi hanno fatto sentire a casa”. Voce solista del Maestro Ennio Morricone all’auditorium Parco della Musica di Roma, Salvina Maesano si è esibita in occasione di impegni politico.-istituzionali e in concerti delle bande delle nostre forze armate. Di recente ha ottenuto grande successo negli Stati Uniti esibendosi ai festeggiamenti del Columbus Day.

