La mezzosoprano modicana Salvina Maesano al Teatro Curci di Barletta

Barletta, 16 Gennaio 2026 – Salvina Maesano, straordinaria voce del panorama internazionale del canto, talento modicano, è stata protagonista del concerto di fine dicembre al Teatro Curci di Barletta, con produzione RAI. Il concerto è stato realizzato nello splendido teatro pugliese e già dal suo titolo ‘Pace sulla Terra, Musica nel Cuore’, ha voluto incastonarsi nei messaggi di un periodo che ha richiamato il mondo, anche attraverso la musica e il bel canto, su temi di grande sensibilizzazione. Con protagonista Salvina Maesano, mezzosoprano, cantante lirica e compositrice, nata a Siracusa e che oggi vive a Roma. Una Produzione RAI – attualmente disponibile sulla piattaforma Raiplay al link https://www.raiplay.it/program
- 16 Gennaio 2026 -