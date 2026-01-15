  • 15 Gennaio 2026 -
  15 Gennaio 2026
Comiso | Politica

Comiso. Alveo fiume Ippari invaso dai canneti, Scollo chiede interventi immediati

Comiso, 15 gennaio 2026 – Continua a destare profonda preoccupazione la situazione del fiume Ippari nel territorio di Comiso. Da settimane, numerosi cittadini segnalano con insistenza l’invasione del canneto che, ormai, rende impossibile persino scorgere il letto del fiume. Una condizione che non solo deturpa il paesaggio, ma alimenta timori per la sicurezza, soprattutto alla luce dei danni causati dalle esondazioni negli anni passati, ancora vivi nella memoria collettiva.
Il consigliere comunale del Partito Democratico, Gaetano Scollo, segretario cittadino del partito, si fa portavoce di queste istanze e interviene con decisione: “Non possiamo continuare a ignorare le segnalazioni dei cittadini e il rischio concreto che il fiume rappresenta in queste condizioni. Più volte sono stati promessi interventi di pulizia e messa in sicurezza, ma ad oggi nulla di concreto è stato realizzato. Serve chiarezza sulle tempistiche e sulle modalità di intervento, perché la tutela del territorio e la sicurezza dei nostri concittadini non possono aspettare oltre”.
Il consigliere Scollo sollecita, dunque, l’amministrazione comunale a fornire risposte puntuali e ad agire senza ulteriori indugi, sollecitando chi di competenza a intervenire, affinché il fiume Ippari non torni ad essere motivo di preoccupazione per chi vive e lavora a Comiso. “Ci auguriamo – conclude Scollo – che alle parole seguano finalmente i fatti, perché la comunità merita attenzione e rispetto”.

