  15 Gennaio 2026
  15 Gennaio 2026
Monterosso Almo | Spettacolo

Ad Affari Tuoi, colpo da 50.000 euro per Giuseppe Barresi, monterossano in gara su RaiUno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 14 Gennaio 2026 –  Ad Affari Tuoi, colpo da 50.000 euro per Giuseppe Barresi, in gara su RaiUno.Una serata di emozioni e colpi di scena stasera per Barresi, monterossano residente a Roma, che ha partecipato alla popolare trasmissione, riuscendo a portare a casa 50.000 euro in gettoni d’oro insieme a un amico in gara con lui. Con grande determinazione e sangue freddo, Barresi ha scelto di non cambiare il pacco, mantenendo fino alla fine il numero 1, rivelatosi poi quello vincente. Una decisione coraggiosa, presa in un momento cruciale del gioco, che ha premiato la sua intuizione e il suo spirito deciso.

L’intera comunità di Monterosso Almo ha seguito con entusiasmo la puntata, orgogliosa del successo di uno dei suoi concittadini.
Nella foto il momento della vincita . Giuseppe Barresi a sx della foto.

© Riproduzione riservata
588488

