Basket, Virtus Ragusa. Piscetta è nato pronto: “La squadra crea, anch’io ne beneficio”

Ragusa, 15 gennaio 2026 – Dopo aver chiuso in testa il girone d’andata, la SuperConveniente Virtus Ragusa si appresta a tornare in campo contro Monopoli, anche per vendicare una delle tre sconfitte subite fin qui in campionato (all’esordio).

Domenica prossima al PalaPadua comincia il girone di ritorno. La formazione di coach Di Gregorio, in queste ultime giornate, ha potuto contare sull’ottimo contributo di Francesco Piscetta, autore di 12 punti a Messina, nel derby contro la Basket School, e di 8 nell’ultima gara casalinga contro Rende. In generale, Piscetta ha garantito profondità e fisicità al reparto lunghi, adattando bene la propria presenza a quella di Mait Peterson. In stagione viaggia a 6,6 di media e 4,2 rimbalzi, e rappresenta una pedina importante nello scacchiere dello staff tecnico, che alla panchina sta affidando un pezzo importante delle proprie fortune.

“In questo inizio di 2026 – spiega il centro piemontese, alla terza stagione in maglia Virtus – abbiamo iniziato molto ispirati in attacco e questo, nelle ultime due partite, ha aiutato molto anche me: quando la squadra crea tanto, basta farsi trovare pronti e nel posto giusto. Come ci dice sempre anche il coach, il problema non è più l’attacco, dove tutti ci sentiamo coinvolti, ma riuscire a costruire una difesa più solida”.

Non è un mistero che la Virtus debba compiere passi avanti nell’altra metà campo: in stagione ha subito oltre 82 punti di media, compensati dagli 87 realizzati: “Tanti dei punti subiti sono frutto di disattenzione – analizza Piscetta -, quindi dobbiamo solo rimanere più concentrati e farci trascinare dall’entusiasmo del gruppo, che da inizio anno è la nostra carta vincente. La coesione ci ha aiutato più volte anche a recuperare da ampi svantaggi”. Contro Monopoli, che attualmente è nel gruppone delle seconde (con una vittoria in meno di Ragusa), la SuperConveniente è attesa da un esame che offrirà ulteriori elementi sul processo – tuttora in corso – per diventare una squadra affidabile.

