  • 15 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Gennaio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa in Movimento, Ibla. Cartello arrugginito e bucato come benvenuto ai visitatori

  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 15 gennaio 2026 – “Con profonda amarezza – dichiara Mario Chiavola, presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento – dobbiamo constatare, ancora una volta, come la città antica di Ibla continui a presentare ai visitatori un’immagine che non rende giustizia né alla sua bellezza né al suo prestigio. Chi arriva da San Giacomo, dopo aver lasciato la statale, si ritrova a percorrere una strada rattoppata, che definire indecorosa è dir poco: una vera e propria ferita al patrimonio culturale cittadino, che dovrebbe invece essere valorizzato e tutelato”.
“A ciò – prosegue Chiavola – si aggiunge la questione del cartello di benvenuto, che da anni versa in condizioni vergognose: arrugginito, bucato, trascurato, un biglietto da visita indegno per una località che richiama turisti da tutto il mondo. Nonostante le reiterate promesse dell’assessore competente, nulla è cambiato e il cartello continua a fare brutta mostra di sé. Possibile che non si riescano a trovare fondi adatti per un intervento immediato? Da troppo tempo la cittadinanza chiede la rimozione e la sostituzione di questo simbolo di incuria, ma le risposte tardano ad arrivare”.
La situazione non è soltanto una questione estetica: è una questione di rispetto verso chi vive a Ibla e verso chi la sceglie come meta, spesso superando chilometri di viaggio per ammirarne il fascino unico. “Non possiamo permettere che la prima impressione lasciata ai visitatori sia quella di trascuratezza – sottolinea Chiavola – perché ‘il buongiorno si vede dal mattino’, e chi accoglie deve farlo con dignità e orgoglio. È ora che l’amministrazione passi dalle parole ai fatti, investendo risorse e attenzione per restituire a Ibla il decoro che merita. La bellezza di Ragusa Ibla è un patrimonio che va difeso e promosso, non mortificato da incuria e lentezze burocratiche”. “Invitiamo l’assessore al ramo e tutta l’amministrazione comunale – conclude Chiavola – a intervenire con urgenza, dimostrando che la cura del territorio è una priorità reale e non solo uno slogan. Ibla merita rispetto, e i suoi cittadini e i suoi ospiti meritano di essere accolti come si conviene in una città d’arte e di storia”.

© Riproduzione riservata
588499

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “Ragusa in Movimento, Ibla. Cartello arrugginito e bucato come benvenuto ai visitatori”

  1. Gino

    Ci sono strade che la segnaletica neanche si legge, perché sta lì dalla seconda guerra mondiale. Le strade? Il manto stradale dovrebbe essere rifatto dopo un certo periodo di tempo, ma le leggi devono rispettarle solo i cittadini, che revisionano auto in perfette condizioni ogni due anni.
    RIPETO, “COSTRETTI”.
    Molto spesso gli incidenti, anche mortali, succedono a causa del manto stradale.
    Però si sciacquano la bocca con le recite sulla sicurezza stradale, con limiti di velocità vergognosi portati a 30 KMH dai nostri disagiati furiluogo è spesso fuori…….ge.

    5
  2. Ciccio

    Sempre al solito, Gino spara in tutte le direzioni, non si capisce il motivo.
    Io sono d’accordo con lui, ma non può mischiare le lezioni che fanno ai bambini sulla sicurezza stradale con la totale assenza di manutenzione delle strade modicane o la distruzione delle strade fatta appositamente come si usa a Modica,
    le voglio rammentare Gino, che in nessun comune della provincia o forse d’Italia si distruggono appositamente le strade pagando, percorra la via Rocciola Scrofani in direzione Cava d’Ispica – Cannizzara e vedrà ciò che i nostri amministratori hanno fatto e pagato.
    Non tutti gli amministratori fanno questo Gino, se lei continua a fare di tutta l’erba un fascio, capisce che assolve i veri colpevoli?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube