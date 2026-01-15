Ragusa in Movimento, Ibla. Cartello arrugginito e bucato come benvenuto ai visitatori

Ragusa, 15 gennaio 2026 – “Con profonda amarezza – dichiara Mario Chiavola, presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento – dobbiamo constatare, ancora una volta, come la città antica di Ibla continui a presentare ai visitatori un’immagine che non rende giustizia né alla sua bellezza né al suo prestigio. Chi arriva da San Giacomo, dopo aver lasciato la statale, si ritrova a percorrere una strada rattoppata, che definire indecorosa è dir poco: una vera e propria ferita al patrimonio culturale cittadino, che dovrebbe invece essere valorizzato e tutelato”.

“A ciò – prosegue Chiavola – si aggiunge la questione del cartello di benvenuto, che da anni versa in condizioni vergognose: arrugginito, bucato, trascurato, un biglietto da visita indegno per una località che richiama turisti da tutto il mondo. Nonostante le reiterate promesse dell’assessore competente, nulla è cambiato e il cartello continua a fare brutta mostra di sé. Possibile che non si riescano a trovare fondi adatti per un intervento immediato? Da troppo tempo la cittadinanza chiede la rimozione e la sostituzione di questo simbolo di incuria, ma le risposte tardano ad arrivare”.

La situazione non è soltanto una questione estetica: è una questione di rispetto verso chi vive a Ibla e verso chi la sceglie come meta, spesso superando chilometri di viaggio per ammirarne il fascino unico. “Non possiamo permettere che la prima impressione lasciata ai visitatori sia quella di trascuratezza – sottolinea Chiavola – perché ‘il buongiorno si vede dal mattino’, e chi accoglie deve farlo con dignità e orgoglio. È ora che l’amministrazione passi dalle parole ai fatti, investendo risorse e attenzione per restituire a Ibla il decoro che merita. La bellezza di Ragusa Ibla è un patrimonio che va difeso e promosso, non mortificato da incuria e lentezze burocratiche”. “Invitiamo l’assessore al ramo e tutta l’amministrazione comunale – conclude Chiavola – a intervenire con urgenza, dimostrando che la cura del territorio è una priorità reale e non solo uno slogan. Ibla merita rispetto, e i suoi cittadini e i suoi ospiti meritano di essere accolti come si conviene in una città d’arte e di storia”.

Salva