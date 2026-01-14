  • 14 Gennaio 2026 -
  14 Gennaio 2026
Politica regionale | Scicli

Scicli, Fornace Penna: scatta l’ultima fase. Abbate: “In primavera la riapertura”

SCICLI, 14 Gennaio 2026 – Non è più solo un rudere da ammirare a distanza, ma un cantiere vivo che corre verso la riapertura. Prosegue a ritmo serrato il percorso di rinascita della Fornace Penna di contrada Pisciotto. L’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’ARS, ha annunciato l’avvio dell’ultima tranche di interventi: l’obiettivo è completare la messa in sicurezza e rendere il sito finalmente fruibile entro la prossima primavera.

La nuova fase dei lavori è sostenuta da un ulteriore finanziamento di 168.715,56 euro, ottenuto grazie a un emendamento promosso dall’On. Abbate lo scorso novembre. Queste risorse si aggiungono ai precedenti stanziamenti, consolidando un percorso iniziato sin dall’insediamento del deputato regionale.

“Siamo finalmente alle battute finali di un iter che mi ha visto impegnato in prima linea – ha dichiarato l’Onorevole Abbate -. Grazie alla sinergia con l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, stiamo restituendo dignità alla ‘Cattedrale Laica’ del Val di Noto. Non è solo tecnica, è l’inizio di una nuova era per un monumento celebre nel mondo grazie a Montalbano.”

Dopo aver scongiurato il crollo della storica ciminiera e rimosso tonnellate di rifiuti, le operazioni odierne mirano a rendere l’area un polo di attrazione turistica accessibile a tutti. In particolare, i lavori prevedono la posa di malta sui cornicioni per fermare le infiltrazioni e prevenire nuovi crolli, la riscoperta del pavimento originale in basole, che permetterà di camminare all’interno della struttura ed il consolidamento delle aree residue e regimentazione delle acque piovane per garantire l’incolumità dei visitatori.

Il sito, un tempo simbolo di abbandono e pericolo, si appresta a diventare un luogo di studio e ammirazione. Per l’On. Abbate, il traguardo della primavera 2026 rappresenta un “momento storico” per la comunità sciclitana.

“Dopo il recupero dell’antico lavatoio di S. Maria la Nova, Scicli continua a riappropriarsi dei suoi luoghi simbolo. La Fornace Penna sarà il nuovo volano di sviluppo economico e culturale per l’intero territorio” conclude il parlamentare.

