Marina di Modica, il molo si arrende alla mareggiata: danni ingenti e polemiche sulla sicurezza

MARINA DI MODICA, 14 Gennaio 2026 – Il mare non ha avuto pietà. Dopo giorni di violente mareggiate, il molo di Marina di Modica, cuore pulsante della frazione balneare, presenta oggi un bilancio pesantissimo. Nonostante i recenti e costosi lavori di restyling, la furia delle onde ha letteralmente sfigurato la struttura, sollevando seri dubbi sulla tenuta degli interventi eseguiti in passato.
Lo scenario che si presenta agli occhi dei residenti è desolante. La forza dell’acqua è riuscita a divellere la pavimentazione in pietra di Modica e a spostare pesantissime panchine, anch’esse in pietra dal peso di svariati quintali, trascinandole fino a schiantarsi contro le ringhiere. Queste ultime appaiono ora in più punti dissaldate e pericolanti, creando un’evidente situazione di rischio per i passanti.
Ma il pericolo non è solo strutturale: le infiltrazioni hanno colpito l’impianto di illuminazione. In diversi tratti sono visibili cavi elettrici fuori sede, un’insidia che rende l’intera area del moletto una zona critica sul piano della sicurezza pubblica. A farsi portavoce del malcontento è Marcello Sarta del gruppo “Sei di Marina di Modica se” (ma in passato alcuni cittadini avevano denunciato la questione), che punta il dito sulla progettualità degli interventi:
“Il moletto – spiega Sarta – è stato ristrutturato solo pochi anni fa con una spesa di decine di migliaia di euro, ma sembra che non si sia tenuto conto della realtà geografica di questo sito, esposto a forti correnti e al vento di ponente. Le mareggiate qui non sono un’eccezione, sono la norma.”
La critica è netta: ogni anno si assiste allo stesso copione. Ripristini parziali che vengono spazzati via alla prima tempesta, costringendo l’amministrazione a nuovi esborsi di denaro pubblico senza mai arrivare a una soluzione definitiva e duratura.
La comunità chiede ora un cambio di passo. “L’appello è rivolto direttamente al Comune di Modica e all’Assessore alle Manutenzioni: non serve un semplice “rammendo”, ma un intervento risolutivo che tuteli quella che viene definita la “perla” di Marina di Modica.
Sebbene l’Assessore si sia già attivato per monitorare la situazione, la cittadinanza resta in attesa di capire se, questa volta, verranno adottate soluzioni ingegneristiche capaci di resistere davvero alla forza del Mediterraneo. Senza un molo sicuro e decoroso, il rilancio turistico della zona rischia di rimanere solo un’intenzione sulla carta.
“Ho già effettuato il necessario sopralluogo – spiega l’assessore Piero Armenia -. Stiamo lavorando per individuare velocemente le modalità e i tempi di ripristino burocraticamente parlando. Di sicuro entro giorno tutto sarà risistemato”.
foto Marcello Sarta
3 commenti su “Marina di Modica, il molo si arrende alla mareggiata: danni ingenti e polemiche sulla sicurezza”
Assessore Armenia, non si tratta di “ripristinare” semplicemente ciò che c’era prima. Occorre comprendere che quel moletto deve essere concepito come i moletti presenti ovunque nel mondo, oppure tornare alla sua configurazione originaria, adeguata al contesto marino.
Non si realizzano ringhiere in acciaio inox, né in ferro o altri materiali inadatti; non servono basole né impianti di illuminazione in un’area soggetta a continue mareggiate; non si collocano panchine, nemmeno se pesanti, in luoghi costantemente esposti alla forza del mare.
Il problema, infatti, non è la sicurezza. Il vero problema è che un moletto già distrutto decine di volte viene ricostruito sempre nello stesso modo, reiterando un errore evidente e, per di più, estremamente costoso.
Si può sbagliare una volta; ricostruirlo dieci volte senza trarre alcuna lezione è francamente incomprensibile.
Assessore Armenia, può spiegare perché un moletto come quello da voi realizzato non esiste in nessun altro luogo? È una domanda legittima. La sensazione è che manchi un approccio umile e autocritico, e che si continui ostinatamente a perpetuare errori di notevole gravità, i cui costi ricadono interamente sulla collettività.
È preoccupante che la cittadinanza non reagisca di fronte a scelte di questo tipo.
Il moletto deve essere liberato da tutti questi elementi superflui: via le ringhiere, via le panchine, via l’illuminazione sotto le basole. Occorre eliminare le basole oppure realizzare una pavimentazione con materiali realmente idonei all’ambiente marino e alle maree. Nient’altro.
Se necessario, si possono installare uno o due lampioni aerei, ma certamente non collocati in mezzo all’acqua.
È difficile comprendere come, all’interno dell’amministrazione, non vi sia nessuno che rilevi l’evidente incongruenza di tali scelte o che possieda una minima competenza specifica in materia di opere in ambiente marino.
Ricordo che nella precedente amministrazione sedevano in giunta anche un architetto e un ingegnere; tuttavia, appare evidente che mancasse una reale conoscenza delle dinamiche costiere. Sarebbe stato sufficiente osservare i moletti delle province limitrofe per rendersi conto che soluzioni di questo tipo semplicemente non si adottano.
@Marcello Sarta del gruppo “Sei di Marina di Modica se”:
ma voi anche negli anni passati non vi rendevate conto che non può esistere un moletto di quel tipo, non vi rendevate conto che non esistono moletti con ringhIere in acciaio inox? Eppure voi siete appassionati di mare, fate vela, i vostri hobbies sono legati al mare e non vi siete mai accorti della sciocchezza progettata nel Vostro moletto?
Ma posso crederci?
I moletti in ogni zona di mare sono realizzati in pietra strutturale, con l’aiuto di calcestruzzo per aumentarne la resistenza, bitte in ferro e nient’altro, ma quando mai si mettono luci annegate nella pavimentazione, oppure panche in cemento?
Ma dove le avete viste queste cose? Il moletto è stato sempre e sempre sarà costantemente attaccato da agenti marini, fino alle tempeste.
Andate a Sampieri, perchè quel moletto è realizzato in quel modo e resiste sempre? Pensate che a Sampieri sono fessi per non aver realizzato le ringhiere? No, semplicemente le ringhiere non si fanno. Veramente non riesco a capacitarmi.
Spero vedere un gesto di umiltà.
VI PREGO, NON SPENDETE ALTRI SOLDI PER RICREARE QUESTO DISASTRO, CHE NATURLMENTE VERREBBE DI NUOVO DISTRUTTO DALLA MAREGGIATA. BASTA!
Questo è il prezzo da pagare quando a fare politica sono degli ignoranti, incapaci e incompetenti. Oltre al moletto vorrei citare la mega fontanella-rotatoria, sovradimensionata e forse anche fuori contesto.