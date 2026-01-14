Marina di Modica, il molo si arrende alla mareggiata: danni ingenti e polemiche sulla sicurezza

MARINA DI MODICA, 14 Gennaio 2026 – Il mare non ha avuto pietà. Dopo giorni di violente mareggiate, il molo di Marina di Modica, cuore pulsante della frazione balneare, presenta oggi un bilancio pesantissimo. Nonostante i recenti e costosi lavori di restyling, la furia delle onde ha letteralmente sfigurato la struttura, sollevando seri dubbi sulla tenuta degli interventi eseguiti in passato.

Lo scenario che si presenta agli occhi dei residenti è desolante. La forza dell’acqua è riuscita a divellere la pavimentazione in pietra di Modica e a spostare pesantissime panchine, anch’esse in pietra dal peso di svariati quintali, trascinandole fino a schiantarsi contro le ringhiere. Queste ultime appaiono ora in più punti dissaldate e pericolanti, creando un’evidente situazione di rischio per i passanti.

Ma il pericolo non è solo strutturale: le infiltrazioni hanno colpito l’impianto di illuminazione. In diversi tratti sono visibili cavi elettrici fuori sede, un’insidia che rende l’intera area del moletto una zona critica sul piano della sicurezza pubblica. A farsi portavoce del malcontento è Marcello Sarta del gruppo “Sei di Marina di Modica se” (ma in passato alcuni cittadini avevano denunciato la questione), che punta il dito sulla progettualità degli interventi:

“Il moletto – spiega Sarta – è stato ristrutturato solo pochi anni fa con una spesa di decine di migliaia di euro, ma sembra che non si sia tenuto conto della realtà geografica di questo sito, esposto a forti correnti e al vento di ponente. Le mareggiate qui non sono un’eccezione, sono la norma.”

La critica è netta: ogni anno si assiste allo stesso copione. Ripristini parziali che vengono spazzati via alla prima tempesta, costringendo l’amministrazione a nuovi esborsi di denaro pubblico senza mai arrivare a una soluzione definitiva e duratura.

La comunità chiede ora un cambio di passo. “L’appello è rivolto direttamente al Comune di Modica e all’Assessore alle Manutenzioni: non serve un semplice “rammendo”, ma un intervento risolutivo che tuteli quella che viene definita la “perla” di Marina di Modica.

Sebbene l’Assessore si sia già attivato per monitorare la situazione, la cittadinanza resta in attesa di capire se, questa volta, verranno adottate soluzioni ingegneristiche capaci di resistere davvero alla forza del Mediterraneo. Senza un molo sicuro e decoroso, il rilancio turistico della zona rischia di rimanere solo un’intenzione sulla carta.

“Ho già effettuato il necessario sopralluogo – spiega l’assessore Piero Armenia -. Stiamo lavorando per individuare velocemente le modalità e i tempi di ripristino burocraticamente parlando. Di sicuro entro giorno tutto sarà risistemato”.

foto Marcello Sarta

