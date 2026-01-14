  • 14 Gennaio 2026 -
Cronaca | Modica

Modica, ritrovato anziano scomparso: il grazie della famiglia a Polizia e Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 14 Gennaio 2026 – Si è conclusa con un lieto fine e un profondo sospiro di sollievo la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso una famiglia modicana. Un uomo di 88 anni, allontanatosi dalla propria abitazione nel tardo pomeriggio di lunedì, è stato rintracciato e messo in salvo grazie a un intervento tempestivo che ha evitato il peggio.
L’anziano, colto da un improvviso disorientamento, si era ritrovato al buio nei pressi di Contrada Caitina, impossibilitato a orientarsi e a fare ritorno a casa. La svolta è arrivata grazie all’intuizione di un agente della Polizia di Stato fuori servizio. Il poliziotto, notando l’uomo in una situazione di potenziale pericolo, ha immediatamente allertato i colleghi del Commissariato di Modica.

In pochi minuti, una volante è giunta sul posto: gli agenti hanno prestato i primi soccorsi all’ottantottenne, apparso visibilmente confuso ma fortunatamente in buone condizioni di salute. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo ha potuto finalmente riabbracciare i propri cari.

I familiari, che avevano vissuto ore di angoscia, hanno voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine per la straordinaria macchina dei soccorsi che si è messa in moto.

“In un momento di profondo sconforto, abbiamo trovato nelle Forze dell’Ordine non solo custodi della sicurezza, ma una vera e propria rete di solidarietà umana”, hanno dichiarato i parenti. “Grazie di cuore per aver riportato a casa il nostro caro.”

Il ringraziamento è stato rivolto  alla Polizia di Stato per la professionalità e la prontezza d’intervento, sottolineando il valore della vigilanza costante anche fuori dal servizio attivo e ai  Carabinieri della Compagnia di Modica per aver avviato immediatamente le ricerche sul territorio e aver collaborato attivamente nelle operazioni di coordinamento.

L’episodio conferma l’importanza fondamentale del controllo capillare del territorio e la dedizione quotidiana delle Forze dell’Ordine. La sinergia tra Polizia e Carabinieri, unita alla sensibilità del singolo agente, ha permesso di proteggere uno dei membri più fragili della comunità, trasformando una potenziale tragedia in una storia di efficienza e umanità.

