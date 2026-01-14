  • 14 Gennaio 2026 -
Attualità | Pozzallo

A Pozzallo la prima casa accoglienza per gestanti e donne con figli

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 14 gennaio 2026 – La cooperativa sociale “La forza della vita”, presieduta dalla dottoressa Giusy Caccamo, annuncia l’inaugurazione della prima casa di accoglienza per gestanti e donne con figli autorizzata dalla Regione in provincia di Ragusa. L’evento si terrà sabato 17 gennaio alle 11 nella sede della struttura in via Cristoforo Colombo 166 a Pozzallo.

La cerimonia vedrà la partecipazione della dottoressa Manuela Marchetti, psicologa, criminologa, vittimologa e analista comportamentale, che porterà il proprio contributo professionale sull’importanza del sostegno alle donne e ai minori in situazioni di disagio. Interverranno inoltre il sindaco Roberto Ammatuna e le principali autorità istituzionali del territorio, che rivolgeranno i loro saluti e sottolineeranno il valore sociale dell’iniziativa.

La casa di accoglienza, frutto dell’impegno e della dedizione della cooperativa “La forza della vita”, nasce per offrire un ambiente protetto e accogliente a gestanti e madri, anche minorenni, in condizione di difficoltà familiare o sociale. La struttura, rispondente agli standard regionali previsti dal decreto del presidente della Regione del 31 marzo 2015, si pone come obiettivo primario la tutela dei bambini e il potenziamento delle capacità genitoriali, favorendo percorsi di autonomia e reinserimento sociale. L’inaugurazione rappresenta un traguardo di grande rilievo per tutta la comunità, segnando l’avvio di un servizio unico sul territorio, in grado di offrire ascolto, assistenza e opportunità di crescita a chi ne ha più bisogno.

© Riproduzione riservata
588424

