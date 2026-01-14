Mezzasalma: “Numeri sempre più importanti per il Discobus a Ragusa”

Ragusa, 14 gennaio 2026 – Il servizio “Discobus” si conferma un’iniziativa vincente per la sicurezza e il divertimento dei giovani ragusani. Anche durante le recenti festività natalizie, il bus gratuito da Ragusa alla discoteca Koala, con passaggi da Ibla e Marina di Ragusa, ha fatto registrare un ottimo riscontro.

A confermarlo è la consigliera comunale Carla Mezzasalma: «Nelle serate del 25, 26 e 31 dicembre e del 5 gennaio, ben 650 le ragazze e i ragazzi che hanno usufruito di questo servizio di trasporto gratuito. Un modo per andare a divertirsi comodamente, facendo dormire sonni tranquilli alle famiglie e aumentando la sicurezza stradale per tutti».

I numeri delle festività si sommano al successo già ottenuto nell’estate scorsa, quando il Discobus aveva raccolto migliaia di adesioni. «Sono state numerose le richieste di riattivazione che sono arrivate – continua Mezzasalma – e questo mi ha spinta, in sinergia con l’assessore comunale alla Mobilità Giovanni Gurrieri e con l’assessore alle Politiche giovanili Simone Digrandi, a chiedere al Libero consorzio e, nella giornata del 5 gennaio, anche al Comune di Ragusa, di rifinanziare questo progetto virtuoso per il periodo natalizio appena trascorso».

L’iniziativa, che offre un’alternativa sicura ai giovani che frequentano la discoteca, sta diventando un punto di riferimento. «Si è dimostrato un modello che sta a cuore a molti – sottolinea la consigliera – e che ritengo debba essere riproposto in maniera più strutturata. L’impegno è quello di far sì che i ragazzi non debbano più domandarsi se il servizio è attivo o meno in una certa occasione, ma di costruire un sistema chiaro, continuo e ben comunicato. In questo modo si diffonderà sempre più il concetto di divertirsi in sicurezza, prenotando il proprio posto e lasciando l’auto a casa».

Mezzasalma conclude con ottimismo: «So che questo obiettivo è vicino alla sensibilità di amministratori, famiglie e anche dello stesso Koala. Per questo, insieme agli assessori Gurrieri e Digrandi, lavoreremo in squadra già dai prossimi giorni per capire come dare continuità al servizio, garantendo la necessaria sostenibilità economica». Un modello di collaborazione tra istituzioni che punta a rendere Ragusa una città sempre più attenta alla sicurezza e al benessere dei suoi giovani.

