  • 14 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Gennaio 2026 -
Senza categoria

Referendum sulla giustizia: nasce anche a Ragusa il Comitato “Società Civile per il NO”

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 14 gennaio 2026 – Anche a Ragusa si è costituito il Comitato “Società Civile per il NO al Referendum costituzionale” sui temi della giustizia. Un presidio civico e democratico che si inserisce nel solco dell’iniziativa nazionale con uno slogan che è già manifesto politico e morale insieme: “Vota NO per difendere Giustizia, Costituzione, Democrazia”. Il Comitato di Ragusa, al quale hanno già aderito CGIL, Anpi, Auser, Libera, Associazione Italiana Maestri Cattolici, Movimento Federalista d’Europa Ragusa, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Acli, Alleanza Verdi e Sinistra, Avvocati per il No, Europa Verde, Laboratorio Berlinguer Comiso, Demos, Lista Spiga Comiso, Sinistra Futura, Territorio, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, ha registrato l’adesione di personalità della società civile come il Magistrato Bruno Giordano e nasce con l’obiettivo di organizzare e sostenere tutte le iniziative di sostegno al No nel referendum, in provincia trasformando la campagna referendaria in un grande esercizio collettivo di partecipazione e consapevolezza civica. Il Comitato si propone come spazio aperto di confronto, mobilitazione e proposta, capace di coinvolgere associazioni, mondo del lavoro, realtà culturali e semplici cittadini che non intendono assistere in silenzio a quella che viene percepita come una torsione pericolosa degli equilibri costituzionali. Una lettura politica che diventa, nei territori, responsabilità civile. Ed è in questa prospettiva che anche Ragusa sceglie di esserci, con un Comitato che intende promuovere iniziative pubbliche, momenti di approfondimento, assemblee e incontri, affinché il referendum non sia un passaggio burocratico, ma una scelta consapevole sul futuro della democrazia italiana. Il comitato ribadisce che la democrazia non è mai un bene acquisito una volta per tutte. Va difesa ogni giorno, con la partecipazione, con le idee e, quando serve, con un voto che sappia dire no per custodire l’essenziale.

© Riproduzione riservata
588439

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Referendum sulla giustizia: nasce anche a Ragusa il Comitato “Società Civile per il NO””

  1. Tonino Spinello

    “torsione pericolosa degli equilibri costituzionali”.
    Tutte le sigle sopra descritte sono quelle che hanno permesso la torsione della Costituzione, ora ci vogliono fare intendere che sono quelli che la difendono e la difenderanno per i secoli a venire.
    Vi siete dimenticati che assieme ai vostri “amici” apparentemente opposti avete banchettato insieme distruggendo la Costituzione che tirate in ballo solo quando fa comodo alla narrazione. Vi siete dimenticati come avete trattato la Costituzione dal 2020 ad oggi? Ora vorreste commuovere la gente mettendo in avanti la difesa della democrazia.
    Perchè invece non spiegate in modo semplice al popolo come funziona questo referendum sulla giustizia prima di dire si o no?

    1
    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube