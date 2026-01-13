Verso il big match: Sirugo (Avola) carica i suoi in vista della trasferta contro la capolista Modica

AVOLA, 13 Gennaio 2026 – Sale l’attesa per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più affascinanti della stagione. Sabato prossimo, l’Avola farà visita alla capolista Modica, nella suggestiva cornice della “Città della Contea”. Una sfida dal sapore di alta classifica che arriva dopo un successo interno fondamentale per il morale e la graduatoria.

A tracciare la rotta in vista del match è l’allenatore siracusano Attilio Sirugo, che torna sulla vittoria casalinga dell’ultimo turno sottolineando la maturità dei suoi ragazzi: «Non è stata una gara semplice contro una squadra organizzata e chiusa. Servivano pazienza e lucidità, e le abbiamo avute. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, lavorando bene sugli esterni e trovando gli spazi giusti. Ottime risposte anche da chi è subentrato».

Il tecnico ha, poi, rivolto un plauso al gruppo per la tenuta mentale mostrata, evitando cali di tensione pericolosi e rispondendo sul campo alle sue direttive.

Nonostante l’importanza dell’avversario — il Modica guida attualmente il campionato con 8 punti di vantaggio proprio sull’Avola — la filosofia della squadra non cambierà. Sirugo è stato categorico sulla mentalità da adottare sabato pomeriggio: «Ora testa al Modica: il nostro atteggiamento non deve cambiare in base all’avversario. Ogni partita ha lo stesso peso».

Le parole del mister delineano un gruppo che ha raggiunto una nuova consapevolezza. Si andrà in trasferta con il massimo rispetto per la capolista, ma con la ferma intenzione di giocare a viso aperto e senza alcun timore reverenziale.

Sabato si preannuncia una vera e propria “battaglia” sportiva, dove la capacità di restare compatti e il sostegno dei tifosi al seguito potrebbero fare la differenza. L’obiettivo è chiaro: dare continuità al percorso di crescita e dimostrare di poter competere ai massimi livelli della categoria.

