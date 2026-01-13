  • 13 Gennaio 2026 -
Attualità | Marina di Modica

Marina di Modica, la petizione vince: in arrivo un nuovo ATM di ultima generazione

Tempo di lettura: 2 minuti

MARINA DI MODICA, 13 Gennaio 2026 – Quello che sembrava un appello difficile da realizzare sta per diventare realtà. Grazie alla spinta della comunità e alla risonanza mediatica della petizione lanciata dal gruppo “Sei di Marina di Modica se”, la frazione balneare modicana avrà presto un secondo sportello ATM nel cuore del centro abitato.

La carenza di servizi bancari era un tema critico per residenti, turisti e operatori economici, costretti spesso a lunghi spostamenti per semplici operazioni di prelievo. La mobilitazione, che ha raccolto firme tra cittadini, commercianti e turisti provenienti da diversi Paesi europei, ha trovato terreno fertile nel dialogo tra l’amministrazione comunale e il principale istituto di credito già presente sul territorio.
Le interlocuzioni ufficiali sono già state avviate e l’obiettivo è ambizioso: installare una struttura ATM di ultima generazione entro l’inizio della prossima stagione estiva. Non si tratterà di un semplice sportello per il prelievo, ma di un vero e proprio punto servizi che includerà sistemi di sicurezza avanzati per la tutela degli utenti, servizio di cassa continua, fondamentale per le numerose attività commerciali della zona e parcheggi per la sosta breve dedicati in prossimità della struttura, per facilitare l’accesso rapido.

Il successo dell’iniziativa viene celebrato come una vittoria della sinergia tra pubblico e privato. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai commercianti locali, che hanno sostenuto il progetto con determinazione sin dalle prime battute.

Ora la palla passa alla burocrazia: l’iter amministrativo è ufficialmente partito e gli enti coinvolti hanno assicurato la massima celerità. L’impegno del gruppo “Sei di Marina di Modica se” sarà quello di monitorare ogni fase dei lavori per garantire che, entro l’estate, la comunità possa finalmente beneficiare di questo servizio essenziale, rendendo la frazione più moderna e accogliente.

 

foto Marcello Sarta

© Riproduzione riservata
