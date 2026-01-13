Paura sulla SP 42 Modica-Scicli: auto si ribalta a pochi metri dalla rotonda

MODICA, 13 Gennaio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 13 gennaio 2026, lungo la Strada Provinciale 42 che collega Modica a Scicli. Il sinistro è avvenuto in territorio modicano, a circa 300 metri dalla rotonda che immette verso il centro urbano.

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente autonomo. Il conducente di un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo. L’impatto è stato violento, causando il ribaltamento del veicolo che ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata.

Immediato l’intervento sul posto dei soccorritori, i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente dall’abitacolo e mettere in sicurezza il veicolo (per scongiurare il rischio di incendi o perdite di carburante), i Carabinieri impegnati nei rilievi planimetrici per ricostruire l’esatta dinamica e nella gestione della viabilità, che ha subito pesanti rallentamenti e il Personale del 118 per prestare le prime cure.

Dalle prime informazioni raccolte, il conducente sarebbe rimasto ferito. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. Sebbene l’incidente sia stato spettacolare e abbia destato molta preoccupazione tra i passanti, sono in corso accertamenti clinici per valutarne l’esatta entità, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Il tratto di strada interessato è rimasto parzialmente congestionato per consentire la rimozione del mezzo e la pulizia del manto stradale dai detriti.

