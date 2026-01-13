La “spedizione dei mille” alla Mangia’s Maratona di Ragusa

Ragusa, 13 gennaio 2026 – Ultima settimana all’insegna di una pioggia di iscrizioni per la 21esima edizione della Mangia’s Maratona di Ragusa. Una prova, la prima maratona di spicco del calendario italiano, che ha già clamorosamente superato il muro delle 1.000 presenze: insieme a un nugolo di specialisti di alto rango, si allarga sempre di più anche il numero di presenze straniere alla gara siciliana, in programma il prossimo 18 gennaio. Alla sede dell’Asd No al Doping, la società organizzatrice, sono arrivate adesioni da Paesi lontani, come Brasile, Canada senza contare le estreme punte europee come Irlanda e Danimarca. Tra I nomi di spicco va segnalato il marocchino, da anni residente in Italia, Ismail El Haissoufi vincitore nel 2023 alla White Marble Marathon a Carrara.

Uno stimolo in più per lo staff guidato dall’infaticabile Guglielmo Causarano, pronto a un evento di primissimo piano grazie anche al supporto di chi ha sempre creduto nelle qualità del suo gruppo come il Comune di Ragusa con in prima linea il Sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Simone Di Grandi o l’Uisp Territoriale di Ragusa guidata da Gabriella Elia.

Oltre alla maratona in tanti si stanno iscrivendo alla Mangia’s Straragusa, la mezza maratona che apre la lunga stagione delle 21,097 km in terra sicula. Previste anche la Walking di 21 km e la Family Run “Cuori in Movimento” con partenza da via Feliciano Rossitto e che vedrà al via gli ospiti della Clinica del Mediterraneo del centro di Riabilitazione Cardiologia guidata dal Dott. Greco.

La maratona prenderà il via alle ore 8:00, la mezza alle 9:45. Il ritiro di pettorale e pacco gara potrà essere effettuato solamente al sabato, all’auditorium San Vincenzo Ferreri in Piazza G.B.Hodierna, all’ingresso dei Giardini Iblei, orario dalle 14:00 alle 20:00. Verranno premiati a fine gara i primi 3 assoluti e di categoria delle due distanze agonistiche.

Salva