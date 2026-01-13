  • 13 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sanità

Donazione di sangue e plasma: Ragusa si conferma un modello di eccellenza anche nel 2025

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 13 gennaio 2026 – La provincia di Ragusa si conferma anche nel 2025 tra le realtà più virtuose nel campo della donazione di sangue e plasma. I dati preliminari elaborati dal dottor Francesco Bennardello, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’ASP di Ragusa, attestano 45.794 donazioni complessive, con un ulteriore incremento rispetto al 2024 (+27 unità).
Il risultato assume un rilievo ancora maggiore se si osserva l’andamento della raccolta di plasma in aferesi, che nel 2025 raggiunge 13.883 donazioni, facendo registrare un aumento di 319 unità (+2,4%). Un dato in linea con gli obiettivi di potenziamento della produzione di plasma, oggi sempre più centrale per l’autosufficienza del sistema trasfusionale.
L’elemento che rende il quadro ibleo unico resta il rapporto tra donazioni e popolazione residente. A fronte di un fabbisogno standard indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità pari a 40 unità di sangue ogni 1.000 abitanti (12.852 unità per la provincia di Ragusa), il territorio raggiunge quota 143 donazioni per 1.000 residenti, un valore che non trova riscontri analoghi a livello nazionale né europeo.
«Parliamo di numeri che, rapportati alla popolazione, collocano Ragusa ai vertici del panorama trasfusionale. Sono il frutto di una cultura della donazione consolidata e di un’organizzazione che nel tempo ha saputo strutturarsi in modo efficace», dice Bennardello, ringraziando i donatori, l’AVIS capofila di Ragusa con le sezioni comunali e l’AVIS provinciale, il personale associativo e sanitario, i volontari e gli operatori del Servizio civile. Un riconoscimento è stato inoltre rivolto al personale dei SIMT di Ragusa, Modica e Vittoria e alle strutture aziendali di supporto, così come alla Direzione strategica dell’ASP di Ragusa.
«Questi dati – sottolinea il Direttore generale, Giuseppe Drago – raccontano una comunità che risponde con responsabilità e continuità al bisogno di salute collettivo. Allo stesso tempo certificano l’efficacia di un modello organizzativo che rappresenta un punto di riferimento per l’intero sistema sanitario».

© Riproduzione riservata
588371

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube