  • 13 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Gennaio 2026 -
chiaramonte gulfi | Politica

FDI. Il “miracolo” turistico di Chiaramonte Gulfi tra conti creativi e centro storico deserto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi, 13 gennaio 2026 – Il Consigliere Comunale Gaetano Iacono – coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Chiaramonte – e il consigliere Federico Chinnici hanno preso carta e penna (e calcolatrice) per commentare gli ultimi dati sul turismo a Chiaramonte Gulfi, diffusi dall’Amministrazione Cutello. Secondo l’Amministrazione, nel 2025 la città avrebbe registrato 26.660 presenze turistiche, segno di una “crescita” che lascerebbe soddisfatti.

“Peccato che la realtà dei fatti e una semplice operazione matematica raccontino una storia molto diversa – dicono i consiglieri -. Quando abbiamo letto di queste 26.660 presenze, abbiamo pensato a un refuso. Poi abbiamo fatto due conti: 26.660 diviso 365 giorni fa 73 presenze al giorno. Un numero già esiguo per una città che ambisce a essere turistica, ma che diventa ridicolo se si considera che in quelle ‘presenze’ l’Amministrazione include probabilmente anche gli operai del cantiere della Ragusa-Catania, che dormono qui per lavoro. Sono questi i nostri ‘turisti’? Gente che viene per necessità, non per scelta? Se questo è il miracolo turistico, allora abbiamo toccato il fondo”.

“Mentre loro pubblicano post trionfalistici,” prosegue Iacono, “il centro storico si spegne. Negli ultimi anni abbiamo perso più di 20 attività commerciali solo nel cuore della città. E i musei, i nostri gioielli, vendono 453 biglietti nell’anno 2024 con un incasso di 2.398 euro e 776 biglietti nel 2025 con un incasso di 3.930 euro. Con questi numeri, per raggiungere le 26.660 presenze dichiarate ai musei ci vorrebbero 34 anni. Dov’è la crescita? Dov’è la strategia? Vediamo solo divieti, tasse, chiusure e una comunicazione che cerca di dipingere di rosa un panorama che è grigio, anzi, spento”.

“Non si vede un piano turistico, non ci sono azioni di rigenerazione urbana, non c’è nessuna programmazione, né una seria valorizzazione delle potenzialità agroalimentari, paesaggistiche e culturali. L’unica strategia sembra essere quella di gonfiare numeri inesistenti. Chiaramonte – conclude Iacono – merita ben altro. Ha un centro storico bellissimo, paesaggi straordinari, produzioni agroalimentari eccellenti e un patrimonio museale. Serve un’Amministrazione che smetta di illudersi con i numeri e inizi a lavorare seriamente: un piano strategico per lo sviluppo dell’agroalimentare, dell’artigianato e turismo, azioni concrete per la sicurezza e la vivibilità del centro e delle campagne, un accordo di cooperazione tra operatori economici, realtà sociali e del terzo settore, investire nell’istruzione e nella cultura per una vera crescita della Città”.

© Riproduzione riservata
588323

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube