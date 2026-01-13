  • 13 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Gennaio 2026 -
Politica | Vittoria

Lavori pubblici a Vittoria: aggiudicati gli interventi di ripristino su via Paolo Arias

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 13 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Vittoria comunica con soddisfazione l’aggiudicazione dei lavori di ripristino su via Paolo Arias, arteria strategica per le aziende del comparto agricolo locale da troppo tempo trascurata. Grazie alla determinazione del sindaco Francesco Aiello e all’impegno dell’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, sono stati reperiti i fondi necessari attraverso i proventi del fotovoltaico comunale, confermando la volontà di destinare risorse innovative alla valorizzazione delle infrastrutture essenziali per le aziende del territorio. “Abbiamo avviato la progettazione per intervenire sulle parti maggiormente danneggiate della strada, rispondendo concretamente alle esigenze delle imprese agricole che vi transitano ogni giorno” dichiara l’assessore Nicastro. “Le critiche sollevate dall’opposizione di destra non tengono conto degli anni di abbandono ereditati dalle precedenti amministrazioni: oggi finalmente si passa dalle parole ai fatti, con azioni mirate e trasparenti”. Attraverso l’utilizzo dei proventi del fotovoltaico è stato possibile finanziare una prima fase progettuale e avviare i lavori nei tratti maggiormente danneggiati, consentendo di migliorare sensibilmente la sicurezza e la percorribilità della strada, spesso interessata da buche e allagamenti che penalizzavano le aziende agricole e il trasporto dei prodotti ortofrutticoli. Il Comune ha rivolto un sentito ringraziamento agli uffici comunali competenti e, in particolare, all’architetto Elio Cicciarella e all’architetto Salvatore Lorefice per il lavoro tecnico e amministrativo svolto. Il sindaco Aiello, l’assessore Nicastro e la Giunta ribadiscono la propria linea proattiva nel rilancio delle infrastrutture rurali, sottolineando che il percorso avviato su via Paolo Arias rappresenta solo il primo tassello di un più ampio piano di riqualificazione a servizio della comunità e dello sviluppo economico locale.

© Riproduzione riservata
588319

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube