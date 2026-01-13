Lavori pubblici a Vittoria: aggiudicati gli interventi di ripristino su via Paolo Arias

Vittoria, 13 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Vittoria comunica con soddisfazione l’aggiudicazione dei lavori di ripristino su via Paolo Arias, arteria strategica per le aziende del comparto agricolo locale da troppo tempo trascurata. Grazie alla determinazione del sindaco Francesco Aiello e all’impegno dell’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, sono stati reperiti i fondi necessari attraverso i proventi del fotovoltaico comunale, confermando la volontà di destinare risorse innovative alla valorizzazione delle infrastrutture essenziali per le aziende del territorio. “Abbiamo avviato la progettazione per intervenire sulle parti maggiormente danneggiate della strada, rispondendo concretamente alle esigenze delle imprese agricole che vi transitano ogni giorno” dichiara l’assessore Nicastro. “Le critiche sollevate dall’opposizione di destra non tengono conto degli anni di abbandono ereditati dalle precedenti amministrazioni: oggi finalmente si passa dalle parole ai fatti, con azioni mirate e trasparenti”. Attraverso l’utilizzo dei proventi del fotovoltaico è stato possibile finanziare una prima fase progettuale e avviare i lavori nei tratti maggiormente danneggiati, consentendo di migliorare sensibilmente la sicurezza e la percorribilità della strada, spesso interessata da buche e allagamenti che penalizzavano le aziende agricole e il trasporto dei prodotti ortofrutticoli. Il Comune ha rivolto un sentito ringraziamento agli uffici comunali competenti e, in particolare, all’architetto Elio Cicciarella e all’architetto Salvatore Lorefice per il lavoro tecnico e amministrativo svolto. Il sindaco Aiello, l’assessore Nicastro e la Giunta ribadiscono la propria linea proattiva nel rilancio delle infrastrutture rurali, sottolineando che il percorso avviato su via Paolo Arias rappresenta solo il primo tassello di un più ampio piano di riqualificazione a servizio della comunità e dello sviluppo economico locale.

