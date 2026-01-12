  • 12 Gennaio 2026 -
  12 Gennaio 2026
Politica | Ragusa

Terminal Bus Scalo Merci Ragusa, Diquattro(GN): “Disattivare gli stalli blu per risolvere il problema parcheggi”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 12 gennaio 2026 – Da quando è stato inaugurato ad agosto scorso, il nuovo Terminal Bus presso lo Scalo Merci di Ragusa rappresenta una struttura moderna e funzionale per la mobilità cittadina. Ma a pochi mesi dall’apertura, cittadini, pendolari e giovani segnalano gravi difficoltà nel trovare parcheggio, soprattutto per soste lunghe.

“Il terminal è una bella realtà per la città, ma oggi il problema dei parcheggi rischia di comprometterne l’efficacia – afferma Simone Diquattro, presidente provinciale di Gioventù Nazionale. Penso a chi deve lasciare l’auto per giorni, a chi viaggia per tratte medio-lunghe o ancora ai giovani che durante le feste hanno utilizzato il servizio navetta per recarsi a Marina: proprio questi ultimi, durante le feste, hanno rischiato di perdere il bus proprio per l’eccessivo tempo impiegato a cercare parcheggio.Inoltre, durante il giorno gli stalli blu a pagamento non sono una soluzione: per soste prolungate diventano insostenibili”.

Sebbene sia previsto un sottopassaggio che collegherà lo Scalo Merci alla stazione centrale e al parcheggio interrato, i tempi di realizzazione restano incerti. Nel frattempo, secondo Diquattro, è necessario intervenire subito.

“Proponiamo una misura concreta e immediata: disattivare temporaneamente gli stalli blu in via Carducci e via Archimede – spiega Diquattro – È una soluzione tampone, ma risolverebbe un problema reale che coinvolge quotidianamente cittadini e pendolari. Non possiamo permettere che una struttura nuova e funzionale diventi difficile da usare.”

“Come primo gruppo giovanile della città – conclude- siamo disponibili ad ascoltare e concertare altre soluzioni con chi di competenza”

