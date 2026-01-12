  • 12 Gennaio 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Pensare al femminile per rileggere il mondo

Al via la seconda edizione del corso “Donne e filosofia” promosso dalla Consulta Comunale Femminile
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 12 gennaio 2026 – Dare voce alle donne nella storia del pensiero significa aprire nuovi sguardi sul presente. Con questo spirito prende il via la seconda edizione del corso “Donne e filosofia”, promosso dalla Consulta Comunale Femminile di Ragusa e realizzato con il supporto della Libreria Flaccavento, con la collaborazione del Comune di Ragusa.
L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza e a ingresso libero, intende approfondire il contributo delle donne alla storia del pensiero filosofico, stimolando una riflessione critica sui temi della conoscenza, della cultura e della partecipazione femminile alla costruzione del sapere, dall’antichità all’età contemporanea.
Il ciclo di incontri, curato dalla professoressa Tina Petrolito, accompagnerà il pubblico in un percorso di analisi e confronto sui principali snodi del pensiero filosofico al femminile.

“La seconda edizione di questo corso – dichiara Gianna Miceli, presidente della Consulta Femminile – rappresenta la conferma di un progetto culturale che ha suscitato interesse e partecipazione. Come Consulta Femminile del Comune di Ragusa riteniamo fondamentale promuovere occasioni di approfondimento che valorizzino il ruolo delle donne nella storia della filosofia e favoriscano una maggiore consapevolezza culturale. Un ringraziamento particolare va alla professoressa Tina Petrolito per la competenza e la passione con cui guiderà questo nuovo ciclo di incontri, e alla Libreria Flaccavento per l’accoglienza e il sostegno continuo”.

“La filosofia delle donne ha una storia molto antica e molto interessante, anche se spesso le donne filosofe e il loro pensiero sono stati poco valorizzati – commenta Elvira Adamo, assessora alle Pari Opportunità -. Da Ipazia a Hannah Arendt, le donne hanno contribuito in modo significativo alla riflessione sul senso della vita e della società.
Il pensiero filosofico delle donne è stato ed è rivoluzionario, perché spesso propone una prospettiva diversa su temi che sono centrali per la società civile.
L’iniziativa proposta, per il secondo anno, dalla Consulta Femminile ci racconta che è vivo l’interesse su questo tema e che bisogna guardare alla filosofia non come a una disciplina teorica, ma come a uno strumento per comprendere meglio il mondo e se stessi. Mi auguro che molte persone giovani vogliano seguire questo percorso che certamente contribuirà allo sviluppo di maggior consapevolezza e spirito critico”.

Calendario degli incontri presso la Libreria Flaccavento, in via Mario Rapisardi 99 – Ragusa, ore 18.00:

• 26 gennaio
La filosofia è donna, ma ci sono donne filosofe? Pregiudizio o incapacità?

• 27 febbraio
Atena, dea greca della filosofia, della saggezza, della strategia e delle arti. Momento oggettivo e momento soggettivo nella produzione del pensiero.

• 27 marzo
Il ’900 e la filosofia al femminile

• 17 aprile
Hannah Arendt e la “Vita activa”

• 29 maggio
La Repubblica e le donne

Ingresso libero

Per informazioni ci si può rivolgere alla Consulta comunale femminile – Comune di Ragusa email consultacomunalefemminile@comune.ragusa.it telefono 0932624844.

© Riproduzione riservata
