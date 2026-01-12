Modica, i Piccoli Fratelli presentano il primo Bilancio Sociale: quarant’anni di impegno per le fragilità

Modica, 11 gennaio 2026 – Da oltre quarant’anni i Piccoli Fratelli sono una realtà radicata nel tessuto solidale della città di Modica. L’associazione di volontariato (O.d.V.) opera a fianco di persone con disabilità e con problematiche di salute mentale, accompagnandole in percorsi di ripartenza e inclusione attraverso un cammino comunitario attento alla dimensione umana, relazionale ed educativa. L’azione dell’associazione si fonda su percorsi individualizzati, costruiti a partire dai bisogni, dalle fragilità ma anche dalle risorse e dai punti di forza di ciascuna persona. Una vera e propria “progettazione artigianale” che definisce obiettivi a breve, medio e lungo termine, promuovendo lo sviluppo delle autonomie personali, l’apprendimento, la formazione, l’inserimento lavorativo e il sostegno all’espressività e all’affettività. Accanto alle attività educative quotidiane, i Piccoli Fratelli promuovono percorsi legati al benessere del corpo, alla nutrizione, all’igiene, al movimento, alla conoscenza del territorio e al riciclo creativo, oltre a linguaggi espressivi e giochi educativi per rafforzare autostima e qualità delle relazioni. Negli ultimi anni l’associazione ha ampliato il proprio raggio d’azione con interventi domiciliari e servizi dedicati a bambini e ragazzi con disabilità, in un’ottica di crescente personalizzazione degli interventi. Da oltre due anni, inoltre, l’associazione ospita nei propri locali le attività del CEA, centro educativo di supporto agli anziani, in particolare malati di Alzheimer, e ai loro familiari. Con la presentazione del primo Bilancio Sociale, i Piccoli Fratelli raccontano l’attività svolta nel 2025, inserendola in un percorso più ampio che ripercorre quarant’anni di storia e di impegno, e avviano un confronto aperto e trasparente con il territorio, le istituzioni e le altre realtà del Terzo Settore sulla qualità e l’impatto del proprio operato.

Salva