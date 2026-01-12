  • 12 Gennaio 2026 -
giarratana | Sport

Volley. L’Asd Giarratana maschile riparte alla grande, un punto a Carlentini per il team femminile

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 12 gennaio 2026 – Riparte alla grande la stagione della squadra maschile dell’Asd Giarratana Volley che, nel campionato di Serie C, ha domato senza eccessivi patemi d’animo l’Astra Stadium Catania. La partita, che si è giocata ieri sera in trasferta, è stata vinta dai rossoblù allenati da coach Gianluca Giacchi con il risultato di 0-3. I primi due set sono stati più combattuti del previsto, il terzo ha visto gli ospiti passare a mani basse (22-25; 23-25; 16-25 i parziali). “Dopo la pausa natalizia – sottolinea l’allenatore – c’è qualche meccanismo che deve essere oliato. E, poi, i nostri avversari si sono presentati con due giocatori nuovi e, quindi, il loro rendimento è stato superiore alle aspettative. Alla fine, però, siamo riusciti a spuntarla e questo è l’importante. Era fondamentale riuscire a partire con il piede giusto in vista del big match di sabato in casa con il Gela”.
Più problematico, invece, l’approccio al campionato, in Serie D, della squadra femminile. In questo caso, l’Asd Giarratana Volley, pur giocando in casa, è stata costretta a cedere due punti alle avversarie del Carlentini. E dire che il sestetto di coach Saro Corallo era partito con il piede giusto, aggiudicandosi i primi due set (25-18; 25-23). Poi, però, qualcosa non ha più funzionato. E le locali sono state costrette a cedere il terzo e il quarto parziale (20-25; 14-25) sino all’epilogo del tiebreak con Giarratana che stava vincendo 8-2 ma che, alla fine, ha perso con il punteggio di 13-15. “Non voglio accampare scusanti di sorta – afferma il tecnico, Saro Corallo – ma il fatto di non potere contare sulla palleggiatrice titolare alla fine si è rivelato un problema più consistente del previsto. Poi, c’è stato un calo inatteso delle nostre ragazze che ha favorito il ritorno di fiamma delle ospiti che formano, comunque, una buona squadra”. “Potevamo fare di più con la femminile – il commento del presidente Salvatore Pagano – ma, comunque, va bene anche così. Abbiamo già azzerato tutto, a livello mentale, e pensiamo a concentrarci in vista dei prossimi appuntamenti che dovranno fornirci quali sono le indicazioni sulle reali ambizioni di questi due gruppi. Continuiamo a nutrire molta fiducia sulle potenzialità di entrambe le squadre”.

© Riproduzione riservata
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

