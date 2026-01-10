  • 10 Gennaio 2026 -
Modica | Sport

Il Modica Calcio a Giarre per proseguire la sua scia di vittorie

I ragazzi di Raciti sono chiamati ad una gara senza distrazioni
Modica, 10 gennaio 2026 – Seconda giornata del girone di ritorno per il Modica Calcio che ha ben esordito battendo all’ultimo respiro una formazione di alto livello come l’Atletico Catania. I rossoblù di Mattia Pitino e Luca Gugliotta sono chiamati a difendere il vantaggio accumulato fin qui sulle rivali, in quel di Giarre, in attesa dello scontro diretto di settimana prossima.

Giarre che ha iniziato il suo girone di ritorno con una vittoria in casa del fanalino di coda, Leonfortese, e che ha già espresso la voglia di continuare su questo percorso dimostrandolo contro la capolista del girone. Ankovic e compagni sono pronti a dare battaglia e ben figurare contro una delle favorite al titolo, dimostrando di meritare la categoria e allontanando gli spettri dei playout.

I rossoblù, guidati da Raciti, vogliono mantenere la striscia positiva di questo campionato e continuare a raccogliere punti utili per concentrarsi in avanti sulle altre competizioni come la Coppa Italia che ad oggi non deve essere una distrazione ma uno stimolo. I prossimi incontri saranno fondamentali, ma questi passano comunque dalla sfida di Giarre e dalle insidie che si dovranno superare in scontri come questi, lontano dal fortino “Pietro Scollo”.

Alla vigilia Raciti ha dichiarato: “La vittoria di domenica scorsa contro l’Atletico Catania, arrivata al 95’ in casa, è stata il premio alla voglia e alla determinazione dei ragazzi, che hanno creduto fino all’ultimo minuto nella vittoria. Quel successo ci ha permesso di allungare di due punti ma non cambia il nostro approccio: dobbiamo continuare a lavorare con umiltà.

Domani affrontiamo il Giarre in trasferta, una squadra che sta lottando per la salvezza e che avrà forti motivazioni. Sarà una partita complicata e non possiamo permetterci distrazioni o passi falsi, perché ogni gara da qui alla fine è fondamentale.

Un risultato positivo ci consentirebbe di guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni ravvicinati: lo scontro diretto in casa contro l’Avola e la finale di Sciacca di mercoledì. Serviranno concentrazione, sacrificio e lo stesso spirito visto domenica, perché solo così possiamo continuare il nostro percorso.”

Il gruppo è tutto a disposizione del mister, con il solo Maimone, tornato ad allenarsi in campo ma non ancora pronto per gare ufficiali. Vediamo quindi i convocati per la sfida al Giarre di Domenica 11 Gennaio alle 14:30:

Portieri: Romano, Truppo, Floridia

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno

