Sport

Calcio, presentata a Caltanissetta la finale di Coppa Italia tra Modica e Unitas Sciacca

Tempo di lettura: 2 minuti

Caltanissetta, 10 Gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina presso la sala riunioni della Delegazione provinciale di Caltanissetta la conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia di Eccellenza 2025-26.

“È cominciato il count-down che ci separa dalla prossima finale di Coppa Italia di Eccellenza e come ogni anno ho voluto incontrare sia i due presidente delle squadre finaliste, sia la stampa sportiva”.

Ha esordito così il presidente del CR Sicilia Sandro Morgana che anche quest’anno, come da tradizione, ha presentato la prossima finale di Coppa Italia, annunciando anche alcune importanti novità.

Saranno Sciacca (vincitrice della scorsa edizione) e Modica a contendersi l’edizione 2025/26 dell’ambito trofeo regionale che, alla squadra vincente, spalanca le porte per la fase nazionale e di una eventuale promozione in serie D, in caso di vittoria. La finale in programma il prossimo mercoledì 21 gennaio si disputerà allo stadio Gurrera della cittadina saccense, con inizio alle 15.

“La novità sostanziale di questa edizione della coppa Italia è che, per la prima volta nella storia del nostro Comitato, abbiamo ceduto i diritti televisivi per la diretta in streaming della gara: una importante innovazione che darà ancora di più grande visibilità e risonanza all’evento – ha sottolineato il massimo dirigente regionale –. Come da consuetudine accade ogni anno ho voluto anche incontrare i due presidenti delle squadre finaliste per sottolineare i sani valori dello sport, della correttezza e dell’educazione dentro e fuori il campo. Da entrambe le società c’è stata grande disponibilità per fare in modo che alla fine sia una festa del calcio, dove si assegnerà il primo titolo regionale della stagione di calcio a 11”.

Gli fa eco anche il presidente dell’Aia Sicilia, Michele Giordano che ha così chiosato: “Sarà una grande festa dello sport, da quello che traspare dai commenti dalle due società”.

Inoltre, erano presenti i due presidenti del Modica, Mattia Pitino, e dello Unitas Sciacca, Ignazio Rizzuto; per la Lnd Sicilia Wanda Costantino, segretario del Cr Sicilia.

© Riproduzione riservata
