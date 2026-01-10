Chiaramonte Gulfi: tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti

CHIARAMONTE GULFI, 10 Gennaio 2026 – Il Comune di Chiaramonte Gulfi dichiara guerra aperta agli incivili e sceglie la linea della fermezza per tutelare il proprio territorio. È stato ufficialmente siglato un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione “Sorella Natura”, che segna l’inizio di una collaborazione stretta e senza precedenti per la salvaguardia dell’ambiente.

I volontari dell’associazione affiancheranno attivamente il corpo di Polizia Locale, coordinato dal Comandante Dott. Corrado Piccione. L’obiettivo è chiaro: presidiare le aree più sensibili e monitorare costantemente il territorio per contrastare il fenomeno delle discariche abusivi.

Il vero braccio tecnologico di questa operazione sarà l’impiego di 5 telecamere “E-Killer”. Si tratta di dispositivi di ultima generazione, mobili e difficilmente individuabili, progettati specificamente per catturare immagini ad alta definizione anche in condizioni critiche. Chiunque penserà di poter continuare a utilizzare il suolo pubblico come una discarica a cielo aperto sarà immortalato e identificato senza margine d’errore.

A differenza del passato, le conseguenze per i trasgressori non si fermeranno a una semplice sanzione amministrativa. In linea con le ultime normative ambientali, chi viene colto ad abbandonare rifiuti andrà incontro a denunce penali immediate(l’abbandono di rifiuti è oggi un reato che comporta gravi procedimenti giudiziari). Una volta accertato l’illecito in flagranza (anche tramite video-sorveglianza), scatterà automaticamente l’iter presso le autorità competenti. Sono previste multe pesanti che si sommeranno alle spese di bonifica.

“Chiaramonte Gulfi non tollererà più alcun comportamento incivile e illecito perpetrato a danno dell’ambiente – dice il sindaco, Mario Cutello -. La protezione del decoro urbano e della salute pubblica non è più solo una questione di educazione, ma di rigida applicazione della legge”.

