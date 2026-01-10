  • 10 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Gennaio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa | Scicli

Incendio al Centro Olio Irminio tra Ragusa e Scicli: fiamme in un serbatoio a San Paolino

Intervento dei Vigili del Fuoco nel ragusano. Gli impianti erano fermi per manutenzione
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 10 Gennaio 2026  – Paura questa mattina nella vallata dell’Irminio per un incendio che ha interessato un serbatoio di stoccaggio olio presso il centro minerario “Irminio” di San Paolino. Il sito si trova a poche centinaia di metri dal confine tra i territori di Ragusa e Scicli, nei pressi del ponte Ferrante.

Le fiamme sono divampate nelle prime ore della giornata, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando di Ragusa. Le squadre hanno operato ininterrottamente sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, concludendo le operazioni intorno alle 13.

Secondo quanto emerso, al momento dell’incidente gli impianti di emungimento petrolifero erano fermi da diverse settimane in attesa di interventi di manutenzione. La concessione mineraria di San Paolino resterà attiva fino al 2027.

La società Irminio Spa gestisce anche la concessione di Buglia Sottana (Ragusa), attualmente ferma in attesa delle autorizzazioni per le attività di work over.

La società ha subito profondi cambiamenti societari negli ultimi anni. Dal 2022, infatti, Irminio Spa non è più socia di Eni, a seguito della vendita della quota relativa ai pozzi di Tresauro. Quest’ultimo rimane il più grande giacimento minerario di terraferma in Sicilia, sebbene sia considerato oggi in una fase di quasi esaurimento.

© Riproduzione riservata
588093

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube