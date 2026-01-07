L’emozione del Gospel travolge anche Ispica: standing ovation per il Modica Gospel Academy

ISPICA, 07 Gennaio 2026 – Non poteva esserci gran finale migliore per il tour natalizio del Modica Gospel Academy. Nella serata di ieri, la Chiesa Madonna delle Grazie ad Ispica si è trasformata nel cuore pulsante della musica dell’anima, ospitando l’ultimo appuntamento di una tournée che ha collezionato successi in ogni tappa.

L’evento, inserito nel prestigioso cartellone dell’Assemblea Regionale Siciliana e sostenuto dall’On. Ignazio Abbate, ha registrato il “tutto esaurito”. Un pubblico eterogeneo e caloroso è giunto da ogni angolo del comprensorio ibleo — Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso — per testimoniare la crescita esponenziale di questa formazione.

Sotto la conduzione elegante di Marcella Rizzone, lo spettacolo ha offerto un viaggio emozionale tra ritmi travolgenti e momenti di intensa preghiera in musica. I 38 elementi della corale, guidati con la consueta maestria dal Direttore Giorgio Rizza, hanno dato prova di una coesione vocale straordinaria.

A turno, le voci soliste hanno illuminato la navata della chiesa: le performance di Elma Rizza, Helena Baglieri, Saro Cannizzaro e Teresa Rizza hanno preparato il terreno per la tenerezza della piccola Lulya Rizza, che ha incantato la platea con la sua versione di “Born on Christmas Day”.

Il momento di massima tensione emotiva è arrivato con l’esecuzione di “Oh Holy Night”. Elma Rizza ha offerto un’interpretazione magistrale, sprigionando una potenza vocale che ha lasciato il pubblico senza fiato. Al termine del brano, un vero e proprio boato ha squarciato il silenzio, sfociando in una standing ovation di oltre cinque minuti. Un tributo spontaneo e commosso che ha visto l’intera platea in piedi ad applaudire i coristi e il loro Maestro.

L’importanza dell’appuntamento è stata sottolineata dalla presenza di numerose personalità istituzionali e religiose in prima fila: oltre all’On. Ignazio Abbate, erano presenti la Senatrice Marisa Moltisanti, l’ex sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie, l’ex vice sindaco Pippo Barone, il parroco ospitante Don Tonino Lorefice e il parroco della Basilica di Santa Maria Maggiore, Don Antonio Maria Forgione.

Nonostante il tour natalizio sia giunto al termine, il Modica Gospel Academy non si ferma. Il successo di queste settimane è solo il trampolino di lancio per un anno che si preannuncia memorabile.

“Ci attende un 2026 molto intenso – dichiara entusiasta il Maestro Giorgio Rizza – “Il 6 Aprile saremo all’Auditorium ‘Giovanni Agnelli’ del Lingotto di Torino, ospiti del Sunshine Gospel Mass Choir, premiato a Londra come miglior coro gospel d’Europa. Inoltre, siamo stati convocati nella Nazionale Gospel il 21 giugno a Ferrara per il Summer Festival. Sarà un anno di grandi sfide e appuntamenti prestigiosi”.

Con la tappa di Ispica, il Modica Gospel Academy si conferma non solo come una realtà musicale d’eccellenza, ma come un vero patrimonio culturale capace di unire e commuovere l’intera Sicilia.

Salva