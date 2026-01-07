  • 7 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Gennaio 2026 -
Politica | Ragusa

Il ricordo di Sergio Ramelli secondo Ragusa in Movimento

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 07 gennaio 2026 – “In questi giorni, non un giornale qualsiasi, ma tutti i principali quotidiani nazionali hanno parlato della stessa cosa. Una scuola intitolata a Sergio Ramelli. E, puntuale come un riflesso condizionato, è scoppiata l’indignazione della sinistra, della Cgil, del solito antifascismo militante che non ammette eccezioni, sfumature, contesto. Eppure, stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni, uno studente, ucciso a colpi di chiave inglese sotto casa per le sue idee”. Lo dice il presidente dell’associazione politico-culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a proposito della vicenda che sta tenendo banco a livello mediatico. “Non parliamo di un gerarca – continua Chiavola – non parliamo di un simbolo di regime. Bensì, di una vittima della violenza politica. Intitolare una scuola a Ramelli non significa “riscrivere la storia”, come qualcuno urla. Significa affermare un principio semplice: la violenza va condannata sempre, non solo quando conviene. Ed è proprio questo che dà fastidio. Lo so bene, perché questa logica l’ho vissuta sulla mia pelle”. “Sono sotto processo – prosegue Chiavola – per un gesto rituale, commemorativo, legato alla memoria di Sergio Ramelli. Un gesto che, fuori dal contesto, viene trasformato in apologia. Dentro il contesto, invece, racconta solo una cosa: il bisogno di ricordare un morto dimenticato o, peggio, rimosso perché “scomodo”. Fa impressione una cosa: chi oggi parla di Costituzione, di valori democratici, di educazione civica, è lo stesso che decide chi è degno di memoria e chi no. È lo stesso che pretende una memoria selettiva, ideologica, a senso unico.
Ma la pacificazione nazionale non si costruisce cancellando. Si costruisce riconoscendo il dolore di tutti, anche quando non ci piace, anche quando mette in crisi le nostre certezze. Forse Ramelli fa ancora paura perché costringe a guardarsi allo specchio. Perché dimostra che negli anni ’70 l’odio non aveva un solo colore. E perché ricorda che non esistono morti giusti e morti sbagliati. Io continuerò a dirlo, anche nei tribunali se serve: ricordare non è reato; condannare ogni violenza è un dovere. Il resto è solo ipocrisia travestita da moralismo”.

© Riproduzione riservata
587821

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube