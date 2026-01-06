Tre concerti sold out per il Concerto di Natale della Banda “Belluardo-Risadelli”

Modica, 6 gennaio 2026 – Tre serate, tre sold out e un pubblico sempre numeroso e partecipe. Si è concluso con un successo straordinario il Concerto di Natale 2025 – 10 anni di emozioni della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli”, che ha celebrato un decennio di attività artistica e culturale con un ciclo di appuntamenti molto apprezzati. Dal Teatro Garibaldi alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, fino alla Chiesa di Sant’Elena, la banda si è esibita in una formazione imponente di circa 75 elementi, offrendo un percorso musicale intenso e coinvolgente. Un repertorio capace di coniugare musica sinfonica, colonne sonore e brani della tradizione natalizia, sotto la direzione del Maestro Corrado Civello. Il programma è stato ulteriormente arricchito dalla presenza di archi, organo, pianoforte e voci soliste, che hanno valorizzato la formazione bandistica in tutte le sue sfumature espressive, regalando al pubblico momenti di grande suggestione.Un programma impreziosito dalla presenza di archi, organo, pianoforte e voci soliste. All’organo e al pianoforte il Maestro Sergio Civello, che ha contribuito a dare ulteriore profondità e colore all’esecuzione. Nella terza serata, a completare l’organico, la presenza della chitarra elettrica di Mario Cappello, apprezzata per il contributo timbrico ed espressivo. L’entusiasmo costante degli spettatori in tutte le tappe ha confermato il forte legame tra la banda e il territorio, oltre al valore culturale e sociale di un progetto che, da dieci anni, rappresenta un punto di riferimento per la città di Modica. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Fondazione Teatro Garibaldi, nella persona del sovrintendente Tonino Cannata, per l’ospitalità e la collaborazione, a padre Roberto Avola e padre Gianluca Corvo per l’accoglienza nelle chiese che hanno ospitato i concerti, alle cantanti Maria Giorgia Caccamo e Giannella Cicero, a tutti gli sponsor e, in modo speciale, al Gruppo Cataldi per il sostegno e la vicinanza al progetto. Riconoscenza anche all’Assemblea Regionale Siciliana, nella persona dell’onorevole Ignazio Abbate, per il supporto all’iniziativa. A sintetizzare lo spirito dell’intero percorso artistico sono le parole del direttore Corrado Civello: «La musica è emozione condivisa: quando il pubblico ascolta, la banda respira e restituisce ogni nota con il cuore. È questo il senso più profondo del nostro fare musica insieme». Emozioni musicali autentiche e condivise che hanno reso questo Concerto di Natale non solo un evento artistico, ma una vera esperienza collettiva per la comunità modicana.

Salva