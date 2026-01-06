  • 6 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Gennaio 2026 -
Modica

Tre concerti sold out per il Concerto di Natale della Banda “Belluardo-Risadelli”

Dieci anni di musica, emozioni e territorio: grande successo a Modica per la rassegna natalizia diretta dal Maestro Corrado Civello
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 6 gennaio 2026 – Tre serate, tre sold out e un pubblico sempre numeroso e partecipe. Si è concluso con un successo straordinario il Concerto di Natale 2025 – 10 anni di emozioni della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli”, che ha celebrato un decennio di attività artistica e culturale con un ciclo di appuntamenti molto apprezzati. Dal Teatro Garibaldi alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, fino alla Chiesa di Sant’Elena, la banda si è esibita in una formazione imponente di circa 75 elementi, offrendo un percorso musicale intenso e coinvolgente. Un repertorio capace di coniugare musica sinfonica, colonne sonore e brani della tradizione natalizia, sotto la direzione del Maestro Corrado Civello. Il programma è stato ulteriormente arricchito dalla presenza di archi, organo, pianoforte e voci soliste, che hanno valorizzato la formazione bandistica in tutte le sue sfumature espressive, regalando al pubblico momenti di grande suggestione.Un programma impreziosito dalla presenza di archi, organo, pianoforte e voci soliste. All’organo e al pianoforte il Maestro Sergio Civello, che ha contribuito a dare ulteriore profondità e colore all’esecuzione. Nella terza serata, a completare l’organico, la presenza della chitarra elettrica di Mario Cappello, apprezzata per il contributo timbrico ed espressivo. L’entusiasmo costante degli spettatori in tutte le tappe ha confermato il forte legame tra la banda e il territorio, oltre al valore culturale e sociale di un progetto che, da dieci anni, rappresenta un punto di riferimento per la città di Modica. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Fondazione Teatro Garibaldi, nella persona del sovrintendente Tonino Cannata, per l’ospitalità e la collaborazione, a padre Roberto Avola e padre Gianluca Corvo per l’accoglienza nelle chiese che hanno ospitato i concerti, alle cantanti Maria Giorgia Caccamo e Giannella Cicero, a tutti gli sponsor e, in modo speciale, al Gruppo Cataldi per il sostegno e la vicinanza al progetto. Riconoscenza anche all’Assemblea Regionale Siciliana, nella persona dell’onorevole Ignazio Abbate, per il supporto all’iniziativa. A sintetizzare lo spirito dell’intero percorso artistico sono le parole del direttore Corrado Civello: «La musica è emozione condivisa: quando il pubblico ascolta, la banda respira e restituisce ogni nota con il cuore. È questo il senso più profondo del nostro fare musica insieme». Emozioni musicali autentiche e condivise che hanno reso questo Concerto di Natale non solo un evento artistico, ma una vera esperienza collettiva per la comunità modicana.

© Riproduzione riservata
587779

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube