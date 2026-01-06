  • 6 Gennaio 2026 -
Politica | Scicli

Presentato il Piano aggiornato di Protezione Civile a Scicli

A breve una nuova segnaletica indicherà i centri di ammassamento in caso di calamità
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 06 gennaio 2026 – È stato presentato nella sala conferenze del Com, il Centro operativo Misto della Protezione civile sito in contrada Zagarone, il Piano aggiornato di Protezione civile comunale di Scicli.
Il sindaco Mario Marino e l’ingegnere Antonio Criscione, funzionario del Dipartimento della Protezione civile di Ragusa, hanno presentato il Piano, aggiornato sei mesi fa, alla presenza dei volontari della protezione civile di Scicli, dell’assessore Enzo Giannone, del capo settore Sebastiano Vasile, della comandante della Polizia Locale Maria Rosa Portelli, dei carabinieri della Tenenza di Scicli.
Il Piano offre la mappatura della città, delle sue criticità, i piani di evacuazione e di sicurezza. A breve sorgerà una nuova segnaletica a Scicli e nelle borgate, con 64 insegne che indicheranno i luoghi di raccolta in caso di evento calamitoso, mentre esiste già un cronoprogramma di presidi da attivare in casi di emergenza di protezione civile.
Il Piano sarà ora presentato nei quartieri e nelle borgate.

© Riproduzione riservata


