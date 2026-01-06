Chiaramonte Gulfi: al via un nuovo impianto solare da 70,5 MW

Epd, leader nazionale nell’impianti fotovoltaici. ha avviato un nuovo impianto solare utility scale a Chiaramonte Gulfi, in Sicilia, una tappa per l’espansione in Italia, mercato di riferimento a livello mondiale.

Il nuovo parco fotovoltaico, con una potenza installata di 70,5 MWp (63 MWac), genererà circa 117 GWh di energia elettrica all’anno, una produzione sufficiente ad alimentare oltre 44.000 famiglie ed evitare quasi 44.000 tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno. La Sicilia, con uno dei livelli più elevati di esposizione solare in Italia, offre condizioni ottimali per massimizzare i fattori di rendimento e ridurre al minimo il rischio di limitazioni grazie alla progettazione avanzata degli impianti e all’integrazione nella rete.

L’azienda ha una pipeline di circa 2,5 GW di capacità rinnovabile nel Paese, confermando la sua leadership come il più grande investitore internazionale nel settore delle energie rinnovabili in Italia.

“La messa in funzione del nostro nuovo impianto solare in Sicilia è più di un risultato locale: è una pietra miliare strategica per EDP a livello globale. L’Italia è uno dei nostri mercati di crescita principali, che combina fondamentali solidi con obiettivi climatici ambiziosi. Investendo in progetti su larga scala come Chiaramonte, non solo sosteniamo la transizione energetica del Paese, ma creiamo anche valore a lungo termine per le comunità e rafforziamo la posizione di EDP come leader globale nelle energie rinnovabili” afferma Roberto Pasqua, Direttore esecutivo per l’Europa meridionale e orientale di EDP Renewables.

Il settore delle energie rinnovabili in Italia continua ad accelerare, con quasi 42 GW di capacità fotovoltaica installata e 4,8 GW di nuova energia solare aggiunta tra gennaio e ottobre 2025. EDP è entrata nel mercato italiano nel 2010 attraverso EDP Renewables (EDPR), concentrandosi inizialmente sull’energia eolica e diversificando successivamente nell’energia solare. Nel 2019, EDP si è espansa anche attraverso EDP Energia Italia, fornendo soluzioni energetiche distribuite a clienti aziendali, con circa 150 MWp di capacità contrattuale e oltre 1.400 installazioni.

Dal 2010, EDP ha installato circa 1 GW di capacità solare ed eolica in Italia, con investimenti complessivi superiori al miliardo di euro, a dimostrazione del suo impegno a lungo termine nel mercato italiano e del ruolo che questo riveste nella strategia di crescita globale di EDP.

