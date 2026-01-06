Il violino di Daniele Ricca chiude la mostra di Emilio Isgrò il 7 gennaio a Scicli

Scicli, 07 gennaio 2026 – Sarà affidato al violino di Daniele Ricca il momento conclusivo della mostra di Emilio Isgrò domani sera al MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine di Scicli.

Alle 19, al termine della presentazione annuale del Rapporto di Federculture, che si terrà a partire dalle 17 nelle sala conferenze del Museo, sotto la volta dell’opera “Non Uccidere”, nel chiostro del Convento del Carmine, ci sarà un concerto che va dalla musica classica alla musica da film fino a Ludovico Einaudi.

È il modo con cui l’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino ha deciso di salutare questa straordinaria stagione culturale.

Salva