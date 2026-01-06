Modica. Venerdì la musica di Luciano Ligabue al Teatro Garibaldi

Modica, 06 gennaio 2026 – I Radiofreccia approdano al Teatro Garibaldi: la “Ligabue Tribute Experience” festeggia 10 anni a Modica

Dopo il prestigioso traguardo raggiunto la scorsa estate, i Radiofreccia tornano a casa per una serata indimenticabile. Il prossimo 9 gennaio, alle ore 20:30, la storica cornice del Teatro Garibaldi di Modica ospiterà il concerto “Sarà un bel souvenir… a Teatro”, un evento che celebra il decimo anniversario della band e la loro straordinaria carriera. Lo scorso giugno, infatti, i Radiofreccia hanno vissuto il sogno di ogni tribute band: sono stati selezionati per esibirsi a Campovolo proprio in occasione dell’evento di Luciano Ligabue. Calcare quel palco davanti a decine di migliaia di persone non è stato solo un riconoscimento tecnico, ma una vera e propria “investitura” che li conferma come una delle realtà più fedeli e appassionate nel panorama dei tributi al rocker di Correggio. Lo spettacolo al Teatro Garibaldi non sarà solo un tributo musicale, ma un’esperienza immersiva arricchita dalla partecipazione straordinaria di Lella Lombardo. L’evento, fortemente sostenuto dall’Onorevole Ignazio Abbate, vede inoltre la collaborazione dell’AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada), unendo l’energia del rock a un importante messaggio di sensibilizzazione sociale.

Salva