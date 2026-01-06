  • 7 Gennaio 2026 -
Attualità | Modica

Modica. Il concerto di Epifania del coro dell’Unitre

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 gennaio 2026 – Ha avuto luogo a Modica il programmato “Concerto dell’Epifania”, presso la Chiesa di San Paolo, che è riuscita a stento a contenere tutti coloro che hanno scelto di esserci. E’ stata una serata piacevole con la quale se da un lato si sono chiuse le feste natalizie, dall’altro è stato avviato, nel migliore dei modi, l’anno 2026. Dopo l’inno nazionale ci sono stati i saluti istituzionali del presidente Enzo Cavallo e del sindaco di Modica Maria Monisteri Caschetto, presente con a fianco il vicesindaco Saro Viola e l’assessore per le politiche sociali e del volontariato Concetta Spadaro. Sotto l’abile ed apprezzata direzione della maestra Claudia Perrone, accompagnata alla tastiera dal maestro Giorgio Cannizzaro il Concerto è stato avviato con la presentazione dei singoli brani da parte di Giovanni Rosa. Questi i brani eseguiti: “In notte placida”, di François Couperin, “Vanita nana”, canto popolare spagnolo, “Astro del ciel” di Franz Gruberlliot, “Diu vi manna n’ambasciata” e “Ninna nanna ri la rosa”, canti popolari della Contea di Modica con musiche ed arrangiamento per coro femminile di Claudia Perrone, “Per incanto e per amore” di Claudio Baglioni, “Happy Christmas” di John Lennon, “Jingle bell rock” di Joe Beal e Jim Boothe e “We wisk you a merry Christmas”, canto popolare inglese. Tutti i brani eseguiti sono stati abbondantemente applauditi a testimonianza del particolare apprezzamento da parte dell’attento uditorio e a conferma della sempre più sorprendente bravura delle coriste. Anche in questa occasione è stato un successo grazie alla impeccabile guida e direzione della maestra Claudia Perrone le cui qualità artistiche sono ben note a tutti. Qualità che ha generosamente messo a disposizione del Coro dell’Unitre con risultati più che soddisfacenti. A chiusura del Concerto è intervenuto don Antonio Saracino, Parroco delle Chiese di San Paolo e del Carmine, che nel congratularsi per la esibizione del coro e, riferendosi alla sua composizione al femminile, ha definito l’evento come una “serata della donna” ed ha ringraziato l’Unitre per la scelta del sito dichiarando la piena disponibilità, sua e della Parrocchia, per eventuali ulteriori esigenze dell’Associazione.
“Con questo concerto è stato ampiamente dimostrato che con la direzione di Claudia Perrone il Coro dell’Unitre ha raggiunto livelli ragguardevoli e può puntare a obiettivi ancora più prestigiosi – ha sottolineato il presidente Enzo Cavallo. E se è vero che il laboratorio si prefigge di impegnare e mantenere attive le componenti, di favorire la socializzazione e la loro crescita culturale, è anche vero che, per il coro della nostra sede, ci sono le condizioni per il raggiungimento di traguardi meritevoli del massimo rispetto e di cui poter andare orgogliosi”

© Riproduzione riservata
587795

