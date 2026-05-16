Visita del Generale di Corpo d’Armata Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, al Comando ibleo

Ragusa, 16 maggio 2026 – Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa.

Al suo arrivo in città il Generale Claudio Domizi, accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Carmine Rosciano, si è recato presso la caserma di piazza Caduti di Nassiriya ove si è intrattenuto con gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione, una rappresentanza di militari dei comandi territoriali della provincia e dei reparti speciali (NAS e NIL) e una delegazione della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Ragusa. Nella circostanza l’Ufficiale Generale, che dal luglio 2025 ha assunto il prestigioso incarico di Comandante Interregionale “Culqualber”, che ha l’alta direzione e il coordinamento dei Comandi Carabinieri della Sicilia e della Calabria, ha sottolineato l’importanza del servizio reso alla cittadinanza nella storica capillare presenza assicurata dalle Stazioni Carabinieri sul territorio e ha voluto ringraziare tutti i Carabinieri presenti per gli ottimi risultati conseguiti e per la dedizione con cui espletano il proprio servizio in tutti i Comuni della provincia di Ragusa, soffermandosi sull’importanza dei valori e dello spirito di prossimità alla popolazione che da sempre rappresentano il connotato distintivo dell’Arma.

A seguire il Generale Domizi ha incontrato il Prefetto di Ragusa, Dottoressa Tania Giallongo, con la quale si è confrontato sulle principali tematiche relative al settore dell’ordine e della sicurezza pubblica del capoluogo e della provincia iblea, confermando l’ininterrotta disponibilità dell’Istituzione nelle molteplici attività che i Carabinieri sono chiamati quotidianamente a svolgere sul territorio.

La trasferta del Generale è proseguita con le visite presso le Stazioni Carabinieri di Ragusa Ibla e Chiaramonte Gulfi.

La visita del Comandante Interregionale a Ragusa ha rappresentato un segno di concreta vicinanza al personale impegnato nelle attività istituzionali per la sicurezza della popolazione nella provincia iblea.

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