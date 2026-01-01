L’illusione della difesa assoluta: deterrenza, spettacolo e zone d’ombra

Storia di Giannino Ruzza – leggere per conoscere

Nel racconto dei giorni scorsi che accompagna, l’annuncio di Donald Trump di una nuova generazione di grandi unità da combattimento per la U.S. Navy, l’idea centrale non è soltanto il rinnovamento della flotta ma la costruzione di un oggetto-simbolo, una nave pensata per incarnare potenza, presenza globale e deterrenza visiva, una sorta di ritorno aggiornato alla logica della corazzata, riletto con tecnologia contemporanea e linguaggio politico muscolare. La prospettiva delineata parla di un programma di lungo periodo, nell’ordine di 20–25 unità, non come risposta tattica a un singolo teatro ma come piattaforma strategica destinata a dominare oceani e rotte chiave per decenni. Le dimensioni ipotizzate collocano queste navi in una fascia imponente: lunghezze comprese tra i 277 e i 290 metri, dislocamenti nell’ordine delle 30.000–40.000 tonnellate, quasi il doppio rispetto a molti grandi combattenti di superficie attuali, con volumi interni pensati per ospitare sistemi d’arma, magazzini, propulsione elettrica avanzata e una dotazione di bordo ridotta rispetto al passato grazie all’automazione, ma comunque significativa. Il cuore concettuale resta l’armamento: grandi cannoni di calibro pesante evocati come elemento iconico e di fuoco diretto, affiancati da batterie di missili a lancio verticale per difesa aerea, attacco terrestre e guerra antisuperficie, con la possibilità dichiarata di imbarcare missili strategici, inclusi vettori con testata nucleare, rafforzando la funzione di deterrenza più che quella puramente convenzionale. Accanto alle armi cinetiche, il progetto viene raccontato come predisposto per sistemi emergenti: laser ad alta energia per la difesa ravvicinata contro droni e missili, e capacità elettromagnetiche che richiedono una generazione elettrica massiccia e continua, uno dei motivi per cui si parla di scafi grandi, stabili, capaci di assorbire carichi energetici elevati. Il ponte e gli spazi di volo vengono descritti come adattabili all’impiego di droni e velivoli a pilotaggio remoto, con numeri evocati nell’ordine di decine di piattaforme aeree, più come concetto di flessibilità che come configurazione da portaerei classica. Sul piano industriale e strategico, il messaggio è chiaro: concentrare potenza, sensori e armi su poche unità estremamente robuste, capaci di operare in ambienti contestati, di resistere a danni e di fungere da nodo centrale di gruppi navali più ampi. Restano però molte incognite, volutamente lasciate sullo sfondo: i costi reali di costruzione e gestione di navi di questa scala, la vulnerabilità di grandi bersagli in un’epoca di missili ipersonici e sciami di droni, la compatibilità tra retorica di potenza e requisiti operativi moderni, e soprattutto il passaggio decisivo dalla visione politica a un programma concreto con specifiche tecniche, finanziamenti e tempi certi. Per ora, queste navi esistono soprattutto come narrazione di forza: lunghe, pesanti, armate fino ai denti, pensate per impressionare alleati e avversari, in attesa che la realtà dei cantieri e dei bilanci trasformi lo slogan in acciaio.

Di cosa parlava Trump quando citava uno “scudo spaziale”

Infatti, Donald Trump aveva dichiarato più volte, soprattutto tra il 2018 e il 2020, e poi ripreso indirettamente anche ai giorni nostri. Non si trattava di fantascienza pura, ma di un’evoluzione moderna del vecchio progetto “Star Wars” di Ronald Reagan (Iniziativa di Difesa Strategica degli anni ’80), adattata alle minacce del XXI secolo. L’idea di fondo era creare un sistema di difesa multilivello, in parte terrestre e in parte spaziale, capace di :individuare missili balistici subito dopo il lancio, intercettarli nella fase iniziale o nello spazio extra-atmosferico, difendere non solo il territorio USA ma anche basi, alleati e infrastrutture critiche. Nei documenti e nei discorsi ufficiali dell’epoca (Pentagono e Missile Defense Review 2019) si parlava di: satelliti di allerta precoce più numerosi e più veloci, sensori spaziali a infrarossi per tracciare missili ipersonici, intercettori basati a terra e su navi (Aegis), studio preliminare di intercettori spaziali (mai dispiegati), ricerca su armi a energia diretta (laser) per il futuro .Contro chi era pensato? Non tanto contro attacchi massicci stile Guerra Fredda, ma contro: missili nordcoreani, minacce limitate da Stati “canaglia”, in prospettiva missili ipersonici russi e cinesi, molto più difficili da intercettare. Anche se allo stato attuale non esiste oggi uno scudo spaziale operativo completo. Esistono pezzi del sistema (satelliti, radar, intercettori). La parte “spaziale offensiva” è rimasta allo stadio di studio per costi, complessità tecnica e implicazioni strategiche. Con Trump è nata però la Space Force, che ha dato una struttura militare stabile al dominio spaziale. Trump non si è trovato uno scudo spaziale pronto ma ha: rilanciato l’idea della difesa missilistica globale, spostato l’attenzione sullo spazio come campo di battaglia strategico, aperto una strada che oggi (anche senza di lui) USA, Cina e Russia stanno percorrendo. Ipotizzando, non sia mai, una guerra nucleare, difendersi con un scudo spaziale pressoché impossibile, non esiste uno scudo sicuro al 100% per una combinazione di limiti fisici, tecnologici, strategici e persino matematici.

Il primo ostacolo è la fisica. Un missile balistico o ipersonico viaggia a velocità enormi (Mach 5–20 e oltre), cambia quota, può manovrare e rilasciare esche. Intercettarlo significa vederlo, identificarlo, decidere e colpirlo in pochi secondi. Anche una minima incertezza di traiettoria, tempo o posizione rende l’intercettazione fallibile. Non è come colpire un bersaglio fisso: è come centrare un proiettile con un altro proiettile… nello spazio.

Il secondo limite è la saturazione. Nessuno attacca con un solo missile. Basta lanciare decine o centinaia di vettori, reali e falsi insieme, per sovraccaricare qualsiasi sistema di difesa. Lo scudo non deve sbagliare mai; l’attaccante deve solo passare una volta.

Terzo: lo spazio è troppo grande. Proteggere “i confini” dallo spazio significa controllare migliaia di chilometri in ogni direzione, a diverse altezze orbitali. Servirebbe una costellazione immensa di satelliti, sensori e intercettori, tutti perfettamente coordinati. Ogni buco, ogni ritardo, ogni satellite fuori uso diventa una porta aperta.

Quarto: vulnerabilità dei sistemi stessi. I satelliti che dovrebbero difendere sono a loro volta bersagli fragilissimi. Armi antisatellite, cyberattacchi, disturbi elettronici, detriti orbitali: basta colpire o accecare i sensori perché lo scudo diventi cieco. Difendere lo scudo diventa più difficile che difendere il territorio.

Quinto: le armi evolvono più in fretta delle difese. Missili ipersonici, traiettorie depresse, testate manovranti, veicoli plananti: ogni progresso offensivo costa molto meno di una risposta difensiva equivalente. È una regola storica della guerra: attaccare è sempre più economico che difendere perfettamente.

Sesto: il problema nucleare. Anche intercettare il 90–95% dei missili sarebbe un “successo tecnico”, ma un fallimento strategico. Una sola testata che passa è già una catastrofe. Per questo uno scudo totale è un’illusione: la deterrenza nucleare si basa proprio sull’idea che la difesa non possa mai essere assoluta.

Infine, c’è il fattore umano e politico. Sistemi automatici devono decidere in pochi secondi se un oggetto è una minaccia reale. Errori di interpretazione, falsi allarmi, escalation involontarie sono sempre possibili. Più lo scudo è “attivo”, più aumenta il rischio di reazioni sbagliate. Per questo oggi si parla di difesa stratificata, non di scudo invincibile: ritardare, ridurre, complicare un attacco, guadagnare tempo decisionale, rafforzare la deterrenza. Non di rendersi invulnerabili. In sintesi: uno scudo spaziale può ridurre il rischio, non eliminarlo.

E nella guerra moderna, soprattutto nucleare, la differenza tra “quasi sicuro” e “sicuro” è abissale.

