Attualità

Marina di Ragusa, il primo tuffo dell’anno sfida freddo e pregiudizi

Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Ragusa – Il vento fastidioso e una temperatura tutt’altro che primaverile non hanno fermato i più temerari che, nella mattinata di oggi, hanno deciso di salutare il nuovo anno con un tuffo in mare a Marina di Ragusa. Abbandonati per qualche minuto cappotti, sciarpe e abiti tipici del periodo natalizio, i coraggiosi bagnanti hanno indossato il costume da bagno e si sono lanciati tra le onde del primo gennaio, attirando sguardi curiosi e perplessi da parte di residenti e passanti. Tra risate, applausi e qualche brivido, l’iniziativa si è trasformata in un momento di condivisione e buonumore, simbolo di un augurio di energia e positività per l’anno appena iniziato. Una tradizione che si rinnova anche lungo la costa iblea, dove il tuffo di Capodanno rappresenta ormai un rito scaramantico per lasciarsi alle spalle l’anno passato e accogliere il nuovo con spirito audace. Nonostante il freddo e le condizioni meteo poco favorevoli, i partecipanti hanno dimostrato che la voglia di mare e di festa può superare anche le temperature invernali. Per molti, pochi istanti in acqua sono bastati per sentirsi rinvigoriti, prima di tornare rapidamente all’asciutto e concedersi un caldo abbraccio o una bevanda bollente. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha regalato a Marina di Ragusa un inizio d’anno all’insegna del coraggio e della leggerezza.

