Incidente nella notte di Capodanno tra Marina di Modica e Pozzallo: sei giovani feriti

Modica, 1 gennaio 2026 – Sei giovani sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto poco dopo l’una della notte di Capodanno lungo la strada che collega Marina di Modica a Pozzallo. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture, entrambe condotte e occupate da ragazzi giovanissimi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e di diverse ambulanze del 118, giunte tempestivamente sul posto per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza la carreggiata. Tutti i feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica per gli accertamenti del caso. Due giovani hanno riportato fratture bilaterali a femore e tibia e risultano già ricoverati: nel corso della giornata saranno sottoposti a intervento chirurgico nel reparto di Ortopedia traumatologica. Le loro condizioni, così come quelle degli altri coinvolti, non destano al momento particolari preoccupazioni. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

