Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, il Capodanno si tinge di sangue: petardo esplode in mano a un sessantenne

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 01 Gennaio 2026  – I festeggiamenti per l’arrivo del 2026 hanno rischiato di trasformarsi in tragedia a Modica. Quella che doveva essere una notte di brindisi e allegria si è trasformata, per un uomo di sessant’anni, in un incubo terminato in sala operatoria.

L’uomo, intento a celebrare il Capodanno secondo la tradizione, ha tentato di accendere un petardo. Qualcosa, però, è andato storto nella fase di innesco: secondo le prime ricostruzioni, l’ordigno è esploso in anticipo, deflagrando violentemente mentre il sessantenne lo teneva ancora in pugno. L’impatto della deflagrazione è stato devastante, causando danni immediati e visibili all’arto.

Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. Il ferito è stato affidato alle cure dell’équipe del Pronto Soccorso che ha riscontrato una frattura esposta e gravi lesioni tessutali causate dallo scoppio.

Nonostante la gravità del trauma e il forte stato di shock, i medici hanno rassicurato sulle condizioni generali del paziente: l’uomo non è in pericolo di vita. Nel corso della notte, i sanitari hanno proceduto alla riduzione della frattura e alla medicazione delle profonde ferite riportate.

L’episodio riaccende amaramente il dibattito sulla sicurezza. Anche quest’anno, malgrado le ordinanze sindacali di divieto emanate per tutelare la quiete e l’incolumità pubblica, la “guerra” dei botti ha fatto sentire i suoi effetti. Un bilancio che conferma come, troppo spesso, la prudenza venga dimenticata nel momento in cui si accende la miccia, ignorando i rischi enormi a cui ci si espone.

 

4 commenti su “Modica, il Capodanno si tinge di sangue: petardo esplode in mano a un sessantenne”

  2. Pietro

    Proprio la notte del 31, poco prima della mezzanotte, avendo visto preparare dai vicini una “postazione di fuochi in strada”, a pochi metri dalla mia abitazione, ho tentato di contattare la polizia locale di Modica per chiedere delucidazioni in merito all’ordinanza sindacale.
    Nessuna risposta. Interpellati i carabinieri, ho ottenuto la risposta “abbia pazienza, è una notte particolare”.
    Alla fine, 15 minuti di interminabili botti e il mio cane impaurito fino alla mattina.

  3. Cittadino

    Ad una mia segnalazione fatta ai carabinieri, di una “postazione” a pochi metri da casa mia, la risposta: abbia pazienza, è una notte particolare. Eventualmente si rivolga alla polizia locale.
    Polizia locale, non rintracciabile.
    Alla fine 15 minuti di botti da guerriglia.

  4. Mohamed bin Assad Aziz

    Certo Mustafa , quando si tratta dei diti degli altri e anche delle pensioni nel caso siano erogate

