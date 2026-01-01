Modica, il Capodanno si tinge di sangue: petardo esplode in mano a un sessantenne

MODICA, 01 Gennaio 2026 – I festeggiamenti per l’arrivo del 2026 hanno rischiato di trasformarsi in tragedia a Modica. Quella che doveva essere una notte di brindisi e allegria si è trasformata, per un uomo di sessant’anni, in un incubo terminato in sala operatoria.

L’uomo, intento a celebrare il Capodanno secondo la tradizione, ha tentato di accendere un petardo. Qualcosa, però, è andato storto nella fase di innesco: secondo le prime ricostruzioni, l’ordigno è esploso in anticipo, deflagrando violentemente mentre il sessantenne lo teneva ancora in pugno. L’impatto della deflagrazione è stato devastante, causando danni immediati e visibili all’arto.

Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. Il ferito è stato affidato alle cure dell’équipe del Pronto Soccorso che ha riscontrato una frattura esposta e gravi lesioni tessutali causate dallo scoppio.

Nonostante la gravità del trauma e il forte stato di shock, i medici hanno rassicurato sulle condizioni generali del paziente: l’uomo non è in pericolo di vita. Nel corso della notte, i sanitari hanno proceduto alla riduzione della frattura e alla medicazione delle profonde ferite riportate.

L’episodio riaccende amaramente il dibattito sulla sicurezza. Anche quest’anno, malgrado le ordinanze sindacali di divieto emanate per tutelare la quiete e l’incolumità pubblica, la “guerra” dei botti ha fatto sentire i suoi effetti. Un bilancio che conferma come, troppo spesso, la prudenza venga dimenticata nel momento in cui si accende la miccia, ignorando i rischi enormi a cui ci si espone.

