  • 29 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, scacco allo spaccio nel centro storico: arrestato 25enne con un “market” della droga

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 29 Dicembre 2025 – Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato nel cuore del capoluogo ibleo. Nelle ultime ore, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un cittadino gambiano di 25 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Il tentativo di fuga e il controllo
L’operazione è scattata durante il consueto pattugliamento delle vie del centro storico. L’attenzione dei poliziotti è stata attirata dai movimenti sospetti del giovane che, non appena scorta l’auto della Polizia, ha cercato di dileguarsi cambiando bruscamente direzione. Un tentativo di eludere il controllo che ha sortito l’effetto opposto, spingendo gli agenti a fermarlo immediatamente.
Nonostante l’atteggiamento poco collaborativo e le risposte evasive fornite dal 25enne, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale. L’esito ha confermato i sospetti degli operatori: il giovane nascondeva addosso una varietà di droghe pronte per essere immesse sul mercato locale:
• Crack: 12,9 grammi;
• Cocaina: 5,5 grammi;
• MDMA (Ecstasy): 8 pasticche (2,9 grammi);
• Hashish: 2 dosi (7,1 grammi).
Oltre alle sostanze, sono stati rinvenuti e sequestrati 220 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, considerati dagli inquirenti il frutto delle vendite già effettuate.
Il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il giovane è stato trasferito presso la locale casa circondariale.
L’attività della Polizia di Stato resta alta, specialmente nelle aree sensibili del centro, per contrastare il fenomeno dello spaccio e garantire la sicurezza dei residenti.

© Riproduzione riservata
587246

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube