Ragusa, scacco allo spaccio nel centro storico: arrestato 25enne con un “market” della droga

RAGUSA, 29 Dicembre 2025 – Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato nel cuore del capoluogo ibleo. Nelle ultime ore, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un cittadino gambiano di 25 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il tentativo di fuga e il controllo

L’operazione è scattata durante il consueto pattugliamento delle vie del centro storico. L’attenzione dei poliziotti è stata attirata dai movimenti sospetti del giovane che, non appena scorta l’auto della Polizia, ha cercato di dileguarsi cambiando bruscamente direzione. Un tentativo di eludere il controllo che ha sortito l’effetto opposto, spingendo gli agenti a fermarlo immediatamente.

Nonostante l’atteggiamento poco collaborativo e le risposte evasive fornite dal 25enne, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale. L’esito ha confermato i sospetti degli operatori: il giovane nascondeva addosso una varietà di droghe pronte per essere immesse sul mercato locale:

• Crack: 12,9 grammi;

• Cocaina: 5,5 grammi;

• MDMA (Ecstasy): 8 pasticche (2,9 grammi);

• Hashish: 2 dosi (7,1 grammi).

Oltre alle sostanze, sono stati rinvenuti e sequestrati 220 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, considerati dagli inquirenti il frutto delle vendite già effettuate.

Il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il giovane è stato trasferito presso la locale casa circondariale.

L’attività della Polizia di Stato resta alta, specialmente nelle aree sensibili del centro, per contrastare il fenomeno dello spaccio e garantire la sicurezza dei residenti.

