Politica | Vittoria

Vittoria. Scuderi denuncia: “Alcuni box del mercato Ortofrutticolo senz’acqua, si intervenga”

Vittoria, 29 dicembre 2025 – Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, il consigliere Giuseppe Scuderi ha sollevato una problematica di estrema urgenza riguardante il mercato ortofrutticolo di Vittoria. In particolare, è stata posta l’attenzione sulla mancanza d’acqua che persiste da diversi mesi presso il box numero 36 e altri box limitrofi. “Sono stato contattato da numerosi commissionari preoccupati per la situazione insostenibile che si sta verificando. Non avere accesso all’acqua corrente rappresenta un serio rischio sanitario, visto l’ambiente di lavoro e le necessità igieniche imprescindibili”, ha dichiarato Scuderi nel suo intervento.

Nonostante i continui solleciti all’amministrazione comunale, accompagnati da due Pec e due diffide legali inviate dall’avvocato incaricato di seguire la questione per conto dei commissionari, la situazione rimane irrisolta. L’amministrazione sostiene che l’onere della riparazione spetta ai commissionari, ma, come chiarito dal regolamento vigente e confermato da confronti con il presidente e il legale dei locatari, la responsabilità degli interventi sulle condutture esterne ai box ricade sull’amministrazione comunale. “Ricordo che l’amministrazione guadagna annualmente circa 1.300.000 euro dal mercato ortofrutticolo. È inaccettabile che non si trovino i fondi per garantire un servizio essenziale come l’acqua corrente, nonostante i commissionari paghino con regolarità Tari, canone idrico e altre tasse correlate”, ha aggiunto il consigliere. Scuderi conclude il suo intervento chiedendo un’azione rapida e risolutiva da parte dell’amministrazione comunale per ripristinare un servizio fondamentale per la salute, visto che si tratta di attività rivolte al pubblico, e la sicurezza degli operatori del mercato.

© Riproduzione riservata
