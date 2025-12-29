Modica. Inaugurato il Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia Sant’Anna

Modica, 29 dicembre 2025 – Lo scorso 26 dicembre, in occasione della festività di Santo Stefano, è stata inaugurata l’Ottava edizione del Presepe Vivente 2025 organizzato dalla Parrocchia Sant’Anna di Modica: “La Stella d’Oriente”. Anche quest’anno, come la precedente edizione, la direzione artistica è curata dall’Associazione Culturale Dammusa “Arte è Vita”, mentre l’allestimento scenico è un capolavoro di artigianato realizzato dal Comitato Portatori Sant’Anna che, con dovizia tecnica e creatività, hanno ricostruito una piccola Betlemme. I personaggi principali sono attori non professionisti che dimostrano, però, un’alta caratura artistica e attraverso scene ben studiate e figuranti ben organizzati ci accompagnano alla scoperta del Presepe. Si tratta delle figure che più di duemila anni fa hanno vissuto in prima persona gli eventi che precedono e seguono l’incarnazione del Verbo. Ci raccontano le loro difficoltà, le loro emozioni e ci guidano fino alla grotta della Natività.

All’ingresso del Presepe i visitatori vengono accolti con una degustazione di benvenuto a base di ricotta calda, prodotti tipici della tradizione culinaria modicana, vino e cannoli di crema e ricotta. La degustazione è allietata dalle sonorità del gruppo “Muorika Mia” che, cantando le note della tradizione siciliana, completano il primo quadro in stile tradizionale. A gruppi di 25 persone circa inizia, invece, il percorso vero e proprio del Presepe Vivente, facendo immergere il visitatore in un’atmosfera mistica e poetica. Un percorso che non si vive solo nella fisicità del movimento, ma anche e soprattutto in un viaggio spirituale che, partendo dalla figura di Sant’Anna, guida il visitatore fino alla scoperta del vero significato del Presepe, così come pensato da San Francesco, in un susseguirsi di emozioni.

“La Stella d’Oriente” è un presepe piccolo e semplice. Piccolo così come sì è fatto Dio con l’incarnazione umana; semplice così come ha scelto Dio di consegnare al mondo il più grande messaggio d’amore e di pace: attraverso la semplicità di un bambino immerso nella più semplice delle condizioni umane.

Il percorso del presepe è dunque un cammino che, partendo da spazi ampi come quelli in cui si perdono spesso le nostre vite, ci conduce via via nel più piccolo luogo abitato dal nostro cuore, ed è lì che riceviamo l’annuncio della salvezza, indicato dalla scena dell’annuncio degli angeli ai pastori. L’ingresso a Betlemme, nel silenzio, sotto lo sguardo dei figuranti e con il respiro degli animali e lo scroscio dell’acqua a scandire i nostri passi, ci fa sentire lo stesso disagio provato da Giuseppe e Maria all’arrivo nella città che li ha trattati con indifferenza e anche giudicati.

L’ingresso nella grotta, con l’atmosfera creata dal sapiente gioco di luci e l’amorevole abbraccio di Maria al suo bambino, sono una vera boccata d’ossigeno per il visitatore, che finalmente si sente libero dagli affanni della vita e contempla un momento di grazia. È l’arrivo di San Francesco a svegliarci dal sogno e riportarci ad una realtà, che almeno per una sera, sembra vederci profondamente cambiati dentro. Nell’ultimo quadro ci troviamo, infatti, a tu per tu con il vero Verbo incarnato, così come volle renderlo visibile San Francesco nella greppia di Greccio. Davanti a noi, adagiato in una mangiatoia, è deposta l’Eucaristia; e come Gesù bambino, avvolto in fasce, è deposto nella mangiatoia, così il significato teologico del presepe vi accosta una croce: la salvezza nata nella grotta di Betlemme si compie quando Gesù, avvolto in fasce, è deposto nel sepolcro.

Un presepe, “La Stella d’Oriente” della Parrocchia Sant’Anna di Modica, che tocca ed emoziona il cuore; che non rimane impassibile dinanzi allo sguardo del visitatore, ma diventa “Vivente” e scalda il cuore.

Per dare ancora spazio a quanti vogliono visitare il Presepe Vivente, l’organizzazione ha deciso di aggiungere un’altra data a quelle già calendarizzate.

Si potrà, quindi, visitare “La Stella d’Oriente” anche domenica 4 gennaio 2026 dalle ore 19:00 alle ore 22:30.

L’ultima data a chiusura sarà, invece, il 6 gennaio 2026 alle ore 19:00 con la scena di Erode e i Magi presso il campetto dell’Oratorio e a seguire i turni del presepe fino alle ore 22:30.

