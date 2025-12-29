  • 29 Dicembre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2026/2028

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 29 dicembre 2025 – Approvato in giunta il bilancio di previsione 2026/2028. “Significa tantissimo in termini di efficienza, efficacia e economicità del funzionamento dell’ente”. Sono le Dichiarazioni congiunte dell’assessore al bilancio, Antonello Paternò, e del sindaco, Maria Rita Schembari.

“Il 29 dicembre 2025 si può considerare una data storica per il comune di Comiso, poichè non accadeva da tempo immemore che il bilancio di previsione venisse approvato in giunta nei tempi canonici– affermano i due amministratori-. Espletate tutte le fasi fondamentali della revisione da parte dell’organo dei Revisori dei conti, potremo arrivare entro la fine del mese di gennaio a votarlo in aula consiliare, per la prima volta dopo innumerevoli anni, senza dover ricorrere alla gestione provvisoria. L’effetto positivo più evidente – ancora l’assessore e il sindaco- è evitare l’esercizio provvisorio che limiterebbe la capacità di spesa dell’ente, consentendo ai diversi uffici di operare secondo il programma adottato, rendendo più efficiente l’ente. È efficace perchè si ottimizza l’utilizzo delle risorse in modo da soddisfare le esigenze della comunità, e offre infine la possibilità di conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile compatibilmente con il mantenimento degli equilibri tra entrate e uscite”.

© Riproduzione riservata
