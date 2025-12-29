  • 29 Dicembre 2025 -
Sindacale

Confcommercio Sicilia. Al via i saldi dal 3 gennaio, Manenti: “Segnali positivi dai consumi natalizi”

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 29 dicembre 2025 – Confcommercio Sicilia diffonde i dati sui consumi natalizi 2025 e annuncia l’avvio ufficiale dei saldi invernali, che partiranno in Sicilia il 3 gennaio 2026 e si concluderanno il 15 marzo.

“I dati sui consumi natalizi, come mette in evidenza il nostro ufficio studi, ci offrono segnali incoraggianti – dichiara Gianluca Manenti, presidente regionale di Confcommercio Sicilia – tutto ciò, nonostante il contesto economico complesso. La crescita del 1,9% dei consumi a livello regionale rispetto al 2024 riflette una ritrovata fiducia, spinta anche dall’utilizzo delle tredicesime. Tuttavia, la spesa media per i regali si è attestata su cifre più contenute, tra i 190 e i 200 euro, segno di una gestione più oculata del budget familiare, complice l’effetto dei rincari”. Tra i protagonisti degli acquisti natalizi, a livello regionale, si segnalano i prodotti enogastronomici (18,5%), gli articoli per la cura della persona (14,1%), seguiti da abbigliamento e calzature (12,2%), elettronica, abbonamenti streaming e gioielli.

Manenti sottolinea come il ritorno al commercio fisico abbia rappresentato uno dei trend più significativi: “Il 64% dei consumatori ha scelto di fare acquisti nei negozi di prossimità, segno che l’esperienza diretta resta fondamentale. Anche l’uso dell’Intelligenza artificiale per orientare le scelte d’acquisto sta crescendo, ma il contatto umano e la fiducia nel commercio locale rimangono pilastri importanti”.

Guardando ai saldi invernali, Manenti aggiunge: “Ci aspettiamo, adesso, a partire da sabato, una buona affluenza. Oggi il consumatore è più attento e mira a investire su prodotti di qualità, approfittando delle offerte per acquistare ciò che durante l’anno risulta più oneroso. Invitiamo, però, tutti a fare attenzione alle promozioni ingannevoli e a verificare la trasparenza dei prezzi esposti, ricordando che per legge deve essere indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni”. Confcommercio Sicilia chiarisce, poi, che, nell’isola, è possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno, offrendo così maggiori opportunità sia ai consumatori che agli esercenti.

1 commento su “Confcommercio Sicilia. Al via i saldi dal 3 gennaio, Manenti: “Segnali positivi dai consumi natalizi””

  1. Paolo

    Peccato che iva, ires etc. delle catene con sede fuori dalla Sicilia se ne vadano verso altri lidi, in violazione dello statuto, che si gonfiano di presunzione considerandosi i più produttivi della penisola, sbeffeggiandoci ed umiliandoci.

    Ormai siamo all’evoluzione dei selfie e delle foto di gruppo, con foto professionali firmate…

