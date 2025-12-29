Comiso. Polizia locale mero strumento di esazione. Bellassai(Pd) presenta interrogazione

Comiso, 29 dicembre 2025 – “Non possiamo accettare che la polizia locale di Comiso sia ridotta a un mero strumento di esazione, perdendo di vista la sua funzione principale: essere al servizio dei cittadini per garantire sicurezza, prevenzione e tutela del territorio”. Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai, annuncia la presentazione di un’interrogazione rivolta al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e all’assessore alla Polizia locale. “Registriamo da tempo – dichiara Bellassai – un approccio distorto e squilibrato da parte del corpo di polizia locale. Facciamo i conti, a quanto pare, con un’attività repressiva concentrata su poche e ripetute fattispecie di infrazioni, finalizzata più a fare cassa che a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza urbana. Questo svilisce il senso stesso dell’azione amministrativa e allontana i cittadini dalle istituzioni”. L’interrogazione consiliare evidenzia numerose criticità: dalla mancanza di campagne di sensibilizzazione e educazione civica, al degrado ambientale che dilaga in assenza di un controllo costante.

“È inaccettabile – prosegue Bellassai – che, mentre la città affronta problemi gravi come l’abbandono di rifiuti e scarichi abusivi, per non parlare di gravi atti vandalici, proliferazione di baby gang e insicurezza diffusa nel centro storico, non si vedano azioni concrete e continuative da parte del corpo di polizia locale. A ciò si aggiungono opacità nella gestione delle turnazioni e dei ruoli interni, con il rischio di favoritismi e mancanza di trasparenza”. Nel documento, il consigliere del Pd chiede chiarimenti precisi all’Amministrazione: quali direttive siano state impartite al comando in materia di prevenzione, se si ritenga legittimo un approccio esclusivamente sanzionatorio, quali iniziative si intendano intraprendere per un controllo più efficace del territorio e come si voglia procedere per riorganizzare internamente il Corpo. “Chiediamo – conclude Bellassai – un cambio di rotta urgente. Vogliamo sapere in che modo l’Amministrazione intenda restituire alla polizia locale la sua funzione originaria di servizio ai cittadini, basata su credibilità, trasparenza e capacità di prevenzione. Non ci accontenteremo di risposte evasive: la sicurezza e il benessere di Comiso meritano un impegno serio e concreto”.

