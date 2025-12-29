  • 29 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Dicembre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Polizia locale mero strumento di esazione. Bellassai(Pd) presenta interrogazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 29 dicembre 2025 – “Non possiamo accettare che la polizia locale di Comiso sia ridotta a un mero strumento di esazione, perdendo di vista la sua funzione principale: essere al servizio dei cittadini per garantire sicurezza, prevenzione e tutela del territorio”. Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai, annuncia la presentazione di un’interrogazione rivolta al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e all’assessore alla Polizia locale. “Registriamo da tempo – dichiara Bellassai – un approccio distorto e squilibrato da parte del corpo di polizia locale. Facciamo i conti, a quanto pare, con un’attività repressiva concentrata su poche e ripetute fattispecie di infrazioni, finalizzata più a fare cassa che a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza urbana. Questo svilisce il senso stesso dell’azione amministrativa e allontana i cittadini dalle istituzioni”. L’interrogazione consiliare evidenzia numerose criticità: dalla mancanza di campagne di sensibilizzazione e educazione civica, al degrado ambientale che dilaga in assenza di un controllo costante.
“È inaccettabile – prosegue Bellassai – che, mentre la città affronta problemi gravi come l’abbandono di rifiuti e scarichi abusivi, per non parlare di gravi atti vandalici, proliferazione di baby gang e insicurezza diffusa nel centro storico, non si vedano azioni concrete e continuative da parte del corpo di polizia locale. A ciò si aggiungono opacità nella gestione delle turnazioni e dei ruoli interni, con il rischio di favoritismi e mancanza di trasparenza”. Nel documento, il consigliere del Pd chiede chiarimenti precisi all’Amministrazione: quali direttive siano state impartite al comando in materia di prevenzione, se si ritenga legittimo un approccio esclusivamente sanzionatorio, quali iniziative si intendano intraprendere per un controllo più efficace del territorio e come si voglia procedere per riorganizzare internamente il Corpo. “Chiediamo – conclude Bellassai – un cambio di rotta urgente. Vogliamo sapere in che modo l’Amministrazione intenda restituire alla polizia locale la sua funzione originaria di servizio ai cittadini, basata su credibilità, trasparenza e capacità di prevenzione. Non ci accontenteremo di risposte evasive: la sicurezza e il benessere di Comiso meritano un impegno serio e concreto”.

© Riproduzione riservata
587242

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube