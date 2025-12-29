Collezionismo e interior design: come esporre vinili e ricordi di viaggio senza creare caos

Nell’era contemporanea, dominata dalla dematerializzazione dei contenuti e dai servizi di streaming, si assiste a un’affascinante controtendenza nel mondo dell’interior design: la riscoperta dell’oggetto fisico. Il supporto tangibile, che sia un disco in vinile a 33 giri con la sua copertina artistica, un libro d’arte in edizione limitata o un manufatto artigianale riportato da un viaggio lontano, ha riacquistato un ruolo centrale nella definizione degli spazi domestici. Questi elementi non sono più visti come semplici accumuli polverosi da nascondere, ma come frammenti narrativi della propria personalità che meritano di essere esposti. Tuttavia, l’accumulo di oggetti eterogenei porta con sé un rischio intrinseco: il disordine visivo. La sfida progettuale risiede nel trasformare una collezione variegata in un sistema decorativo coerente, che arricchisca l’ambiente senza saturarlo.

La scelta della struttura espositiva

Per raggiungere questo equilibrio tra accumulo ed estetica, la selezione degli elementi d’arredo diventa cruciale. In questo contesto, le librerie componibili rappresentano la soluzione più strategica e versatile a disposizione del progettista. A differenza dei mobili statici e monolitici, questi sistemi offrono la possibilità di evolversi parallelamente alla collezione stessa, aggiungendo moduli o riconfigurando i ripiani in base alle mutevoli esigenze. Questa adattabilità è fondamentale per chi coltiva una passione che è, per definizione, dinamica e in costante espansione. Una struttura modulare permette di progettare la parete come una tela bianca, dove pieni e vuoti possono essere calibrati con precisione millimetrica.

Valutazioni su peso, dimensioni e materiali

Prima di procedere con l’allestimento, è necessario valutare le caratteristiche tecniche degli oggetti da esporre. I dischi in vinile, ad esempio, richiedono un’attenzione specifica: possiedono un peso specifico notevole che, se accumulato in grandi quantità, può arrivare a flettere i ripiani standard. Pertanto, è indispensabile optare per strutture con spessori robusti o con campate ridotte tra i montanti verticali, al fine di garantire stabilità e prevenire deformazioni strutturali nel tempo. Inoltre, il formato dei dischi, più grande di un libro standard, necessita di vani di altezza e profondità adeguate.

La stessa logica si applica ai ricordi di viaggio, che spesso presentano dimensioni fuori standard. Avere un sistema con ripiani regolabili consente di creare nicchie “su misura”, alternando grandi spazi per sculture o vasi a sezioni compatte per CD o tascabili, creando un ritmo visivo dinamico che spezza la monotonia della parete attrezzata.

L’importanza dello spazio negativo e del colore

La riuscita estetica di una parete espositiva dipende in gran parte dalla gestione dello spazio negativo, ovvero il vuoto. Un errore frequente consiste nel riempire ogni centimetro disponibile, generando un senso di oppressione. Lasciare alcuni ripiani liberi, o posizionare un singolo oggetto in un vano ampio, permette all’occhio di riposare e valorizza l’importanza di ciò che è esposto. Per l’organizzazione di copertine o dorsi di libri, si può optare per una disposizione cromatica, che crea un piacevole effetto arcobaleno, oppure per una rigorosa suddivisione per genere o provenienza geografica.

Salva