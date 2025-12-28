Scomparso Andrew Speranza da Lentini. “Aiutateci a ritrovarlo“

LENTINI, 28 Dicembre 2025 – Ore di angoscia per la famiglia di Andrew Speranza, 25 anni, residente a Lentini, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri. Il giovane si è allontanato da casa senza dare spiegazioni e, secondo quanto riferito dai familiari, sarebbe senza denaro con sé.

L’identikit per il riconoscimento

Al momento della scomparsa, Andrew indossava:

• Abbigliamento: Una tuta di colore rosso e blu.

• Scarpe: Di colore bianco.

Le ricerche

I genitori, non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno presentato regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Lentini. Le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato i protocolli di ricerca, ma al momento non si hanno ancora segnalazioni positive.

L’appello della madre

La famiglia è disperata. La madre ha lanciato un accorato appello sui social network, chiedendo a chiunque possa averlo visto di collaborare: “Vi prego, mio figlio manca da casa da ieri. Chiunque lo riconosca contatti subito le autorità. Vi prego di condividere il più possibile.”

Salva