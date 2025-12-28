  • 28 Dicembre 2025 -
Scicli | Spettacolo

Scicli. Programma natalizio, successo di pubblico per gli eventi del Comune

Piace il concerto di Povia in piazza Italia, animazione e pubblico nel centro storico
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 28 dicembre 2025 – Un Natale animato, in cui tutti si sono riappropriati di un brano di città, di un angolo di centro storico.
Hanno riscosso partecipazione e apprezzamento gli eventi messi in calendario dall’amministrazione comunale di Scicli per il Natale 2025.
Ieri sera piazza Italia ha accolto con calore ed entusiasmo il concerto di Povia, cui hanno partecipato soprattutto le famiglie con bambini, e non solo, ma tutte le attività e gli spettacoli che si sono svolti fra sagrati, chiese, chiostri e piazze hanno coinvolto residenti, turisti e i tanti fuorisede che a Natale tornano al focolare domestico a Scicli.
Il Tir di Babbo Natale in piazza Italia, visitabile fino al 29 dicembre, e il Dj set in via Mormina Penna sono stati fra gli eventi più apprezzati.
Il clima che si respira in queste serate è di autentico spirito natalizio e vi è entusiasmo per le occasioni di incontro che la città offre in queste ore dedicate agli affetti e alla famiglia.

© Riproduzione riservata
587235

